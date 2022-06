Lili Sandu și Silviu Țolu, dezvăluiri despre nuntă. Cei doi au păreri diferite: „Mai am de negociat cu el”

Lili Sandu și Silviu Țolu formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la noi. Cei doi se înțeleg de minune și își doresc să își unească destinele încă din 2019, când modelul a cerut-o în căsătorie pe partenera lui chiar de ziua ei. Din păcate, perioada imediat următoare a fost una plină de evenimente neprevăzute, însă nu au renunțat la planurile de nuntă.

Vedeta și iubitul ei au devenit părinți pentru prima dată în vara anului 2020. Lili Sandu l-a adus pe lume pe fiul lor, Thomas Jay, care este cea mai mare bucurie pentru cuplu. Astfel, și acest eveniment a pus planurile de nuntă pe un loc secundar. Deși în prezent lucrurile sunt mai relaxate, cei doi nu se grăbesc să facă pasul cel mare.

Într-un interviu pentru VIVA!, Lili Sandu și Silviu Țolu au spus că momentan nu au un plan bine stabilit și doar onorează petrecerile prietenilor apropiați. Vedeta a dezvăluit ce dorințe ar avea ea pentru marele evenimente, însă viziunea ei diferă de cea a partenerului său. Cu toate acestea, Lili a spus că urmează să mai negocieze cu Silviu în acest sens.

„Mi-aș lua o rochie de 10 dolari, m-aș vedea undeva la malul mării, dar mai am de negociat cu el. Eu vreau un eveniment restrâns și să stăm 3-4 zile, o săptămână, nu doar o seară și gata, a doua zi ne trezim și înfruntăm realitatea” , a spus Lili Sandu, în timp ce Silviu Țolu a subliniat: „Nu îmi doresc o nuntă clasică în adevăratul sens al cuvântului, știu că am multe rude care și-ar dori să vină la evenimentul acesta și nu vreau să le dezamăgesc.”

Când vine vorba despre creșterea fiului lor, Thomas Jay , Lili Sandu și Silviu Țolu au parte de ajutorul părinților. Cuplul a fost prezent la avanpremiera filmului biografic „Elvis”, unde s-au bucurat de clipele petrecute în doi. Vedeta a spus că pe cel mic l-au lăsat acasă, cu bunica lui. Acum că Thomas Jay a mai crescut, celor doi le vine mai ușor să îl lase în grija bunicilor atunci când vor să plece de acasă.

„L-am lăsat pe Thomas cu bunica, filmul acesta chiar merită și noi nu am mai fost la un film de aproape trei ani. A venit vara, a mai crescut și el și am început și noi să mai ieșim. Încercăm să ajungem acasă până în momentul în care trebuie să îl culcăm, dar e bine că mai avem așa ieșiri din când în când. Nu are preferințe, le iubește pe ambele bunici în egală măsură, dar pe bunicul îl iubește cel mai mult. Deocamdată suntem bine așa și nu ne facem niciun plan să ne mărim familia, logistic vorbind ar fi și mai dificil, așa că ne bucurăm de ce avem”, a spus Lili Sandu.