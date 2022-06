Lili Sandu, confesiuni despre cum s-a schimbat relația cu partenerul ei, Silviu Țolu, după ce au devenit părinți

Lili Sandu a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 41 de ani. Vedeta a născut în august 2020 un băiat, pe nume Thomas Jay, iar de atunci viața ei și a partenerul ei de viață, Silviu Țolu, s-a schimbat foarte mult.

Lili Sandu a fost invitată la podcastul Acasă la Măruță, în cadrul căruia a vorbit deschis despre emoțiile și trăirile pe care le-a resimțit după ce a devenit mamă. Vedeta a recunoscut că relația ei cu Silviu Țolu s-a schimbat după venirea pe lume a copilului.

Lili Sandu a mai mărturisit faptul că dorința ei era de a fi o mamă bună pentru Thomas Jay, motiv pentru care îi era dificil să stea departe de el. Vedeta a adăugat că s-a simțit epuizată și că voia să aibă și timp pentru ea.

„Eu am stat cu Thomas un an non-stop. Nu mi-am lăsat copilul nici măcar o seară să doarmă singur într-un an și 3 luni. La un an și 5 luni am plecat în prima mea vacanță cu fetele. Nici cu Silviu nu plecasem nicăieri pentru că așa a fost să fie. Nu am simțit, nu puteam să-mi las copilul. Mai veneau părinții lui Silviu să ne ajute, dar tot eu trebuia să-l țin în brațe. Erau niște trăiri tare ciudate, dar în același timp eram epuizată și îmi doream să am timp pentru mine. Pentru că secretul ăsta e, o mamă dacă e fericită, copilul e clar fericit. Dacă o mamă are probleme și ajunge într-un burnout, cu siguranță acel copil nu va fi fericit. Cu siguranță, acțiunile mamei în cel mai important an al mamei și al copilului aduc repercusiuni asupra psihicului copilului. Atunci e foarte important să ai timp pentru tine. Ăsta e un secret.”