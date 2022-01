10 lucruri care te fac să arăți mai obosită și epuizată

Mai jos, ai o listă de lucruri care ar putea să te facă să te simți și să arăți cu adevărat extenuată.

1. Lipsa de activitate

Când ești inactivă ore la rând, cel mai probabil te vei simți foarte obosită mai târziu. Activitatea fizică ajută sistemul cardiovascular să funcționeze mult mai eficient și să furnizeze oxigen și nutrienți pentru țesuturile tale. Rămâi activă ca să economisești energia care ar putea, altfel, să lucreze împotriva ta.

2. Antrenamentul fizic prea solicitant

Dacă faci exerciții care sunt peste abilitățile tale îți poți determina nivelul de cortizol, numit și hormonul stresului, să crească. În acest fel, te vei simți mai obosită. De asemenea, activitatea fizică eliberează serotonină și adenozină. În timp ce acești hormoni pot ajuta la reglarea ritmului de somn, ai putea cădea în extrema cealaltă dacă te suprasoliciți.

3. Deshidratarea

Dacă nu bei destulă apă, poți ajunge să te simți letargică. Chiar și un nivel moderat de deshidratare te poate face să te simți obosită mental și te poate reține din a-ți atinge maximul de potențial. Bea unul sau două pahare de apă atunci când te simți epuizată.

4. Săritul peste micul dejun

Mâncarea este combustibilul corpului tău. Noaptea, când dormi, corpul folosește mâncarea pe care ai avut-o la cină pentru a-ți menține tensiunea constantă și nivelurile de oxigen din sânge. Când te trezești dimineața, trebuie să îți rehrănești corpul. Dacă sări peste micul dejun, te încetinești singură.

5. Mâncarea tip fast food

Mâncarea nesănătoasă este plină de zahăr și carbohidrați simpli care contribuie la o creștere glicemică. Creșterea glicemiei urmată de căderi bruște poate cauza epuizare pe parcursul zilei. Fă alegeri sănătoase pentru a rămâne activă și pentru a ține oboseala la distanță.

6. Deficiențele nutriționale

Ai nevoie de vitamina C pentru a ține epuizarea la distanță. Dar, când ai deficiență de vitamina C, ai putea experimenta stări de oboseală. Același lucru se întâmplă și când corpul tău nu are destul magneziu. Deficiența de magneziu este un rezultat al consumului de alcool în exces și al administrării de anticoncepționale.

7. Dependența de cafea

Te bazezi pe cofeină pentru a trece peste o zi grea? Prea multă cofeină îți poate modifica programul de somn și te poate face să arăți obosită în ziua următoare. Un studiu recent a arătat că, dacă consumi cofeină chiar și cu 6 ore înainte de culcare, acest lucru îți poate afecta somnul și poate avea efecte negative asupra stării tale.

8. Nu poți spune „nu”

Ești o persoană care vrea să îi mulțumească pe toți. Pentru a face fericită pe toată lumea, îți epuizezi propria ta energie și fericire. Acest comportament nu îi lasă corpului destul timp pentru a se odihni. Nu numai că te obosește, însă te poate face să fii și furioasă și iritată câteodată. Când șeful tău vrea să lucrezi peste weekend, nu trebuie să spui întotdeauna „da”.

9. Diverse afecțiuni

Letargia poate fi datorată și unor boli. Dacă te-ai simțit extenuată luni la rând fără să știi motivul, ar putea fi vorba despre sindromul oboselii cronice. De asemenea, și alte boli ar putea fi motivul pentru care te simți obosită.

10. Medicamentele

Există anumite medicamente care te pot stoarce de energie și care te pot face să te simți obosită. Antidepresivele și anumite medicamente pentru migrene sau care tratează tensiunea ridicată sunt deseori asociate cu oboseala. Dacă iei un tratament care suspectezi că te face să fii letargică, consultă-ți doctorul pentru o alternativă.

