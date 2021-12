Cabral, dezvăluiri emoționante despre greutățile cu care s-a confruntat în viață

Cabral este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori din România și mereu cu zâmbetul pe buze, însă foarte puțini știu că a avut o copilărie grea, o adolescență dificilă și a muncit mult pentru a ajunge unde este acum.

Vedeta PRO TV și-a deschis sufletul în fața fanilor prin intermediului unui text emoționant postat pe blogul personal, text cu titlul „Și hai. Că poți”.

Carismaticul prezentator al emisiunii „Ce spun românii” a explicat cum a fost părăsit de mic de tatăl lui, în timp ce mama lui a fost o femeie simplă, fără prea multe posibilități.

Vedeta a mai vorbit și despre modul în care a reușit să facă primii bani și să se întrețină, dezvăluind și o imagine inedită cu el din 1995, în care apare alături de patru prieteni.

„Eram patru suflete într-un apartament de două camere și ieșeam din casă încălțat cu singura pereche de mergători, niște tâlhari din ăia de la RoSprint… crăpați la încheieturi.

Am descărcat TIR-uri cu cârca, am cărat moloz pe șantier, am schimbat roți, am sudat garduri, am fost paznic de noapte… am făcut orice mi-a venit la îndemână pentru a crește, pentru a mai face un pas.

Am avut încredere că pot.

Și nu m-am oprit. Nu m-am dat bătut. N-am ascultat de „nu poți” și nici de „n-ai cum””, a mai dezvăluit Cabral.