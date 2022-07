Lili Sandu și familia ei, experiență neplăcută în vacanță: „Am făcut și un atac de panică”

Lili Sandu a trecut prin momente de panică în vacanță. Vedeta le-a împărtășit fanilor experiența neplăcută pe care ea și familia ei au întâmpinat-o.

Lili Sandu, partenerul ei de viață, Silviu Țolu, și fiul lor, Thomas Jay, au fost într-o vacanță în Grecia. Călătoria lor nu a fost lipsită de evenimente imprevizibile. Ea a povestit că s-au deplasat cu feribotul către Antena și că au trecut printr-o experiență neplăcută din cauza valurilor care erau foarte mari. Vedeta a recunoscut că a făcut un atac de panică, iar băiețelul ei s-a speriat foarte tare.

„Doamne, azi a fost o aventură aventuroasă, cum îmi place mie să-i zic. Am avut parte de o întâmplare neplăcută. Am crezut că o să fie ceva foarte frumos, dar a fost un coșmar. Venirea cu feribotul către Atena. Deci nu cred că am făcut atât de multe rugăciuni în ultimul an. Am crezut că murim. Nu vreți să știți prin ce am trecut. Am făcut și un atac de panică. Chiar ne-am speriat foarte tare, lui Thomas i-a fost foarte rău. Valurile erau extrem de mari. Ne-am speriat foarte tare, nu o să mai repet experiența asta. Bine că am ajuns cu bine, abia aștept să ajungem acasă, foarte frumos în Atena, dar tot mai bine e în București”, a mărturisit Lili Sandu pe Instagram.