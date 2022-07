Mihai și Elwira Petre, declarații despre al treilea copil: "Nu excludem..."

Mihai și Elwira Petre, câștigătorii sezonului 4 Asia Express, formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc și foarte mulți sunt curioși să afle care este secretul relației lor.

Mihai și Elwira Petre s-au cunoscut în 2001. În 2006, coregraful a cerut-o în căsătorie pe Elwira. În vara anului 2008 s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Știrbey. Au împreună două fete, pe Catinca și Ariana.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au dat detalii despre circumstanțele în care s-au cunoscut și au vorbit și despre eventualitatea unui al treilea copil.

„Relația noastră nu a fost dragoste la prima vedere, iar asta a contat foarte mult, cred eu. Ne-am întâlnit pentru că am vrut să dansăm împreună, iar scopul nostru era unul clar: să performăm. Avem amândoi ambiția în sânge și, când am văzut că și Mihai are aceeași dorință de a lupta pentru acest ideal, am rămas impresionată. Apoi, am descoperit că ne înțelegem pe mai multe planuri, iar după luni în care doar dansam împreună, am ajuns să simțim scânteia. Am știut că suntem foarte atrași unul de celălalt. A contat mult că ne-am cunoscut înainte destul de bine. Nu a fost dragoste la prima vedere, sinceră să fiu în primele luni nu ne înțelegeam deloc!”, a declarat Elwira Petre în interviul acordat publicației Viva!.