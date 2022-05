Elwira Petre, dezvăluiri inedite despre experiența Asia Express la un an de la plecare: „O zi care a schimbat multe”

Mihai și soția sa, Elwira Petre, au demonstrat că formează o echipă perfectă atât acasă, cât și în competiția „ Asia Express ‘. Cei doi au fost fericiții câștigători ai sezonului 4 și au parcurs Drumul Împăraților cu succes. La un an de la începerea celei mai aventuroase experiențe, coregrafii au făcut dezvăluiri inedite despre participarea la show și provocările cu care s-au confruntat de-a lungul emisiunii.

Mihai și Elwira și-au întrecut limitele și au arătat că pot face față dificultăților și presiunii. „Asia Express” i-a pus la grea încercare, însă împreună s-au susținut și au trecut peste momentele care păreau imposibile. Cei doi își amintesc cu drag acum de momentul plecării, împlinindu-se fix un an de când s-au urcat în autocarul care i-a dus spre necunoscut.

Cu această ocazie, Elwira a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare, fiind foarte activă în mediul online. Soția lui Mihai Petre și-a amintit despre primele emoții și le-a dezvăluit internauților că în urmă cu un an ea și partenerul ei de viață au plecat în Asia Express.

„Nu am să uit ziua asta. Fix pe 22 mai am plecat pe Drumul Împăraților. Țin minte când mi-am luat la revedere de la fetele și părinții noștri am intrat în taxi și m-a bufnit un plâns… Aproape tot drumul spre autocar se înghesuiau lacrimi în ochii mei. Nu știam atunci ce mă așteaptă. În capul meu se loveau o mie de gânduri: oare am făcut bine? Am organizat totul cum trebuie pentru fete? O să mă descurc în toată aventura @asiaexpressromania?”, a scris Elwira Petre pe rețelele de socializare.