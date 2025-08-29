Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Ce regim alimentar a urmat prezentatoarea PRO TV: „Se vede diferența”

Gina Pistol s-a întors pe platourile MasterChef cu o siluetă vizibil schimbată, reușind să elimine opt kilograme. Prezentatoarea a dezvăluit că secretul transformării sale a fost o cură inedită pe bază de lapte special, completată ulterior cu sport și alimentație echilibrată. În același timp, vedeta a vorbit și despre rolul pe care îl joacă Smiley în creșterea fiicei lor, Josephine.

Cum a slăbit Gina Pistol 8 kilograme

Apariția ei la petrecerea aniversară a 30 de ani de PRO TV a atras toate privirile. Soția lui Smiley a explicat că schimbarea spectaculoasă a fost rezultatul unei diete atipice:

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”, a declarat Gina Pistol pentru Click!.

Gina Pistol a precizat că rezultatele s-au menținut și datorită disciplinei ulterioare. Vedeta TV și-a format un meniu clar pentru fiecare zi și nu sare peste micul-dejun.

„M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”.

Detali despre creșterea fiicei sale, Josephine

Pe lângă carieră și grijă pentru sănătate, Gina Pistol se declară o mamă împlinită, emoționată de felul în care crește fiica ei. Josephine are aproape 5 ani, iar vedeta este uimită de cât de repede a trecut timpul.

„Micuța nu mai e micuță. Are deja patru ani și jumătate. Mă uit la ea cât a crescut! E un copil tare bun! Ce mă uimește pe mine este timpul acesta care trece foarte repede. Acum e micuță și o ții în brațe așa, după care ți-e mai greu s-o ții în brațe. După care face 14 ani, pe urmă 18, pleacă de acasă… Avem o fetiță minunată, e foarte simpatică și foarte veselă.”, a declarat prezentatoarea de la PRO TV.

Pentru a reuși să îmbine filmările lungi cu viața de familie, prezentatoarea beneficiază de sprijinul partenerului ei, dar și al celor apropiați. Smiley este foarte implicat în creșterea fiicei lor și face față cu succes programului încărcat.

„Rămâne cu Andrei când este acasă și avem și un ajutor în casă, avem o fată Cătălina care ne ajută. Altfel, mi-ar fi imposibil. E foarte greu că stau de dimineața până seara la filmări. Mai este și fratele meu, care se mai joacă cu ea când rămânem noi fără energie. Cele mai grele perioade sunt acele salturi de creștere când copilul plânge cu ușurință și vrea toată atenția ta. Aceste salturi te solicită puțin mai mult! Viața de mamă nu e așa ușoară, nu e roz!”, a mai spus Gina.

Citește și:

Daniela Nane, confesiuni despre iubitul ei, tenorul Octavian Ene. Care secretul relației lor: „E important ca partenerul să înțeleagă că…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro