Margot Robbie, apariție spectaculoasă într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu

Margot Robbie a impresionat într-o rochie spectaculoasă, transparentă, când s-a alăturat colegului său de platou, Colin Farrell, la premiera noului lor film. Actrița a fost surprinsă la Londra, la proiecția filmului A Big Bold Beautiful Journey, care va fi lansat pe 19 septembrie.

Margot Robbie a purtat o rochie spectaculoasă

Margot, în vârstă de 35 de ani, a arătat de-a dreptul fermecător într-o creație diafană din colecția couture primăvară-vară 2025 Armani Privé, decorată minuțios cu cristale și paiete.

Foto: Profimedia

Rochia lungă, cu spatele gol, i-a pus în valoare silueta impecabilă. Actrița a pozat și alături de actorul irlandez Colin Farrell, 49 de ani, care a ales un look cu aer londonez: un trench peste un costum negru Dolce & Gabbana, accesorizat cu cravată.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Revenirea lui Margot Robbie în lumina reflectoarelor și pe marile ecrane vine la mai puțin de un an după ce a luat o pauză și a devenit mamă. Vorbind despre experiența maternității, actrița declara anterior:

„Când încerci să explici cuiva care are copii, nici nu e nevoie, pentru că înțelege, iar dacă nu are, probabil i se pare plictisitor de auzit.” A adăugat apoi: „Este pur și simplu cel mai frumos lucru.”

A Big Bold Beautiful Journey spune povestea lui Sarah (Robbie) și David (Farrell), care se întâlnesc la nunta unui prieten comun și pornesc într-o aventură fantastică pentru a retrăi momente esențiale din trecutul lor.

Sony Pictures a lansat în iunie primul trailer al filmului, care urmărește călătoria bizară a celor doi străini prin propriile amintiri. Cei doi descoperă o ușă misterioasă în pădure, ce se dovedește a fi un portal către trecut, unde retrăiesc împreună momente definitorii – de la dragostea neîmpărtășită a lui David până la moartea mamei lui Sarah.

Distribuția este completată de Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen și Jodie Turner-Smith. Filmul va ajunge în cinematografe pe 19 septembrie. Fanii au lăudat deja producția după lansarea primelor imagini, unii numind-o chiar „filmul anului”.

Trailerul începe cu întâlnirea dintre Sarah și David, aparent într-o vacanță, fiecare mărturisind că se află singur acolo. „Cred că cele mai frumoase locuri te fac să te simți cel mai singur”, spune David, la care Sarah replică: „Poate depinde de persoana cu care ești.”

În mașina lui David, computerul de bord îl întreabă dacă vrea să pornească într-o „mare, îndrăzneață și frumoasă călătorie”, ceea ce îl readuce în compania lui Sarah, rămasă cu mașina defectă. Sarah găsește o ușă care o duce înapoi la momentul în care mama ei era pe moarte, iar împreună cu David încep să retrăiască aspecte esențiale din viețile lor.

Trailerul se încheie cu replica lui David: „Oricine ai fi în viață, ai nevoie de cineva cu care să o împărtășești.”

Apariția lui Margot pe covorul roșu este cu atât mai spectaculoasă prin faptul că actrița a dat naștere primului său copil anul trecut. Conform Daily Mail, vedeta și soțul ei au devenit părinți pe 17 octombrie, când Margot a născut un băiețel puțin mai devreme decât era prevăzut.

Foto: Arhiva ELLE

