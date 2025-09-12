Margot Robbie, apariție spectaculoasă într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu

Margot Robbie a impresionat într-o rochie spectaculoasă, transparentă, semnată Armani Prive.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Margot Robbie, apariție spectaculoasă într-o rochie complet transparentă pe covorul roșu

Margot Robbie a impresionat într-o rochie spectaculoasă, transparentă, când s-a alăturat colegului său de platou, Colin Farrell, la premiera noului lor film. Actrița a fost surprinsă la Londra, la proiecția filmului A Big Bold Beautiful Journey, care va fi lansat pe 19 septembrie.

Margot Robbie a purtat o rochie spectaculoasă

Margot, în vârstă de 35 de ani, a arătat de-a dreptul fermecător într-o creație diafană din colecția couture primăvară-vară 2025 Armani Privé, decorată minuțios cu cristale și paiete.

Foto: Profimedia

Rochia lungă, cu spatele gol, i-a pus în valoare silueta impecabilă. Actrița a pozat și alături de actorul irlandez Colin Farrell, 49 de ani, care a ales un look cu aer londonez: un trench peste un costum negru Dolce & Gabbana, accesorizat cu cravată.

Foto: Profimedia
Foto: Profimedia

Revenirea lui Margot Robbie în lumina reflectoarelor și pe marile ecrane vine la mai puțin de un an după ce a luat o pauză și a devenit mamă. Vorbind despre experiența maternității, actrița declara anterior:

„Când încerci să explici cuiva care are copii, nici nu e nevoie, pentru că înțelege, iar dacă nu are, probabil i se pare plictisitor de auzit.” A adăugat apoi: „Este pur și simplu cel mai frumos lucru.”

A Big Bold Beautiful Journey spune povestea lui Sarah (Robbie) și David (Farrell), care se întâlnesc la nunta unui prieten comun și pornesc într-o aventură fantastică pentru a retrăi momente esențiale din trecutul lor.

Sony Pictures a lansat în iunie primul trailer al filmului, care urmărește călătoria bizară a celor doi străini prin propriile amintiri. Cei doi descoperă o ușă misterioasă în pădure, ce se dovedește a fi un portal către trecut, unde retrăiesc împreună momente definitorii – de la dragostea neîmpărtășită a lui David până la moartea mamei lui Sarah.

Distribuția este completată de Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen și Jodie Turner-Smith. Filmul va ajunge în cinematografe pe 19 septembrie. Fanii au lăudat deja producția după lansarea primelor imagini, unii numind-o chiar „filmul anului”.

Trailerul începe cu întâlnirea dintre Sarah și David, aparent într-o vacanță, fiecare mărturisind că se află singur acolo. „Cred că cele mai frumoase locuri te fac să te simți cel mai singur”, spune David, la care Sarah replică: „Poate depinde de persoana cu care ești.”

În mașina lui David, computerul de bord îl întreabă dacă vrea să pornească într-o „mare, îndrăzneață și frumoasă călătorie”, ceea ce îl readuce în compania lui Sarah, rămasă cu mașina defectă. Sarah găsește o ușă care o duce înapoi la momentul în care mama ei era pe moarte, iar împreună cu David încep să retrăiască aspecte esențiale din viețile lor.

Trailerul se încheie cu replica lui David: „Oricine ai fi în viață, ai nevoie de cineva cu care să o împărtășești.”

Apariția lui Margot pe covorul roșu este cu atât mai spectaculoasă prin faptul că actrița a dat naștere primului său copil anul trecut. Conform Daily Mail, vedeta și soțul ei au devenit părinți pe 17 octombrie, când Margot a născut un băiețel puțin mai devreme decât era prevăzut.

Citește și:
Catherine Zeta-Jones, în centrul unei controverse de proporții după un comentariu „dubios' despre un fan în vârstă de 12 ani

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Saoirse Ronan și Jack Lowden au devenit părinți pentru prima dată. Cum au fost surprinși cei doi
People
Saoirse Ronan și Jack Lowden au devenit părinți pentru prima dată. Cum au fost surprinși cei doi
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: "Am vrut provocările"
People
Emil Rengle și Alejandro Fernandez, adevăratul motiv pentru care au acceptat să meargă la Asia Express: "Am vrut provocările"
Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit la aproape un an de când s-au logodit
People
Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit la aproape un an de când s-au logodit
Kendall Jenner renunță la modeling pentru a-și urma adevărata pasiune: “Îmi place viața simplă”
People
Kendall Jenner renunță la modeling pentru a-și urma adevărata pasiune: “Îmi place viața simplă”
Ana Baniciu, imagini din vacanța cu familia. Ce destinație au ales artista și soțul ei
People
Ana Baniciu, imagini din vacanța cu familia. Ce destinație au ales artista și soțul ei
La ce a fost nevoită să renunțe Alina Sorescu în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu: "Eram descurajată de partenerul meu de viață..."
People
La ce a fost nevoită să renunțe Alina Sorescu în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu: "Eram descurajată de partenerul meu de viață..."
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Cum arată Raluca Bădulescu complet nemachiată și fără perucă. Imaginile pe care nu le voia la TV
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Dragostea le surâde acestor zodii începând cu 13 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025. Capricornii se relaxează. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Fulgi de ovăz cu lămâie și semințe de mac. Ce beneficii are acest preparat pentru sănătate
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Ce se întâmplă cu corpul tău dacă iei creatină în fiecare zi. Schimbările pe care e posibil să le observi
Mai multe din people
Selena Gomez, noi dezvăluiri despre nunta cu Benny Blanco: "Sunt foarte norocoasă”
Selena Gomez, noi dezvăluiri despre nunta cu Benny Blanco: "Sunt foarte norocoasă”
People

După ce s-au logodit la sfârșitul anului trecut, Selena Gomez și Benny Blanco se pregătesc acum pentru ziua cea mare.

+ Mai multe
Cătălin Scărlătescu, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: "Mie nu îmi merge personal"
Cătălin Scărlătescu, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: "Mie nu îmi merge personal"
People

Cătălin Scărlătescu a făcut primele dezvăluiri după ce s-a zvonit că s-a despărțit de actrița Doina Teodoru.

+ Mai multe
Miss Dior Essence - vezi cele mai șic apariții de la lansarea unui nou parfum care va face istorie
Miss Dior Essence - vezi cele mai șic apariții de la lansarea unui nou parfum care va face istorie
People

Lansarea noului parfum Miss Dior Essence a prilejuit unora dintre cele mai șic celebrități și creatoare de conținut locale o escapadă în lumea extractelor rafinate și a codurilor unei case legendare.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC