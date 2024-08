Margot Robbie, ipostază inedită în Sardinia. Cum a fost surprinsă actrița, însărcinată cu primul copil

Margot Robbie, însărcinată, și-a mângâiat burtica tot mai proeminentă într-o cămașă albă, descheiată, în timp ce se bucura de o vacanță însorită în Sardinia, Italia, marți. Actrița din „Barbie”, în vârstă de 34 de ani, radia de frumusețe și strălucea în cămașa care îi punea în evidență burtica, în timp ce ieșea la aer curat.

Margot și soțul ei, Tom Ackerley, profită de ultimele săptămâni singuri, ca un cuplu, înainte de a-și întâmpina primul copil. Cei doi, vizibil îndrăgostiți, păreau mai fericiți ca niciodată în timp ce explorau Porto Cervo, în stațiunea italiană.

La un moment dat, Margot a luat o scurtă pauză și și-a sprijinit mâna pe șold, în timp ce soțul ei, Tom, făcea câteva fotografii cu telefonul.

Margot arăta incredibil de elegantă în ținuta sa chic, purtând pantaloni largi de in și sandale negre. Vedeta a accesorizat cu o pălărie neagră modestă, ochelari de soare masivi și o geantă de umăr stilată.

Între timp, Tom arăta chic într-un tricou alb și pantaloni scurți beige, completându-și ținuta cu sandale negre.

Luna trecută, mai multe surse au confirmat pentru People că Margot așteaptă primul ei copil împreună cu Tom. Cuplul a fost ulterior ușurat că vestea despre sarcină a devenit publică. Un insider a declarat pentru People: „Familia înseamnă foarte mult pentru amândoi și au știut încă de la începutul relației lor că își doresc să devină părinți. Au păstrat secretul pentru o vreme, dar sunt fericiți că acum lumea știe.”

Mai multe surse confirmaseră vestea entuziasmantă pentru cuplu, care s-a cunoscut pe platourile de filmare ale dramei despre Al Doilea Război Mondial „Suite Française” în 2013.

Cuplul s-a cunoscut în 2014, s-a căsătorit în 2016 și sunt co-producători la mai multe proiecte, inclusiv la „Dollface” de pe Hulu, prin intermediul companiei lor de producție, LuckyCap Entertainment. Ei s-au cunoscut în timp ce lucrau la „Suite Française” în 2013, unde el era asistent de regie, iar ea era în fața camerei.

„Am fost fata singură prin excelență. Ideea de relații mă făcea să-mi fie rău. Apoi, totul a venit de la sine. Am fost prieteni mult timp. Întotdeauna am fost îndrăgostită de el, dar mă gândeam, ‘Oh, nu m-ar iubi niciodată înapoi. Nu strica lucrurile, Margot. Nu fi proastă și nu-i spune că îți place de el.’ Și apoi s-a întâmplat, și am fost ca, ‘Desigur că suntem împreună. Are atât de mult sens, cum nimic nu a mai avut vreodată.'” a povestit ea pentru Vogue despre începutul lor romantic.