Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei, Alex Ghionea. Cum se înțelege acesta cu cele două fiice ale antreprenoarei: „Este o primă condiție…”

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener.

  de  Andreea Ilie
După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Numele iubitului Dacianei Sârbu este Alex Ghionea și lucrează în domeniul HoReCa. Explicabilă apropierea lor, mai ales că și Daciana Sârbu deține un lanț de cofetării. Deși nu se știe de cât timp formează un cuplu, paparazzii i-au surprins împreună încă din luna august 2025, în mai multe ipostaze relaxate, atât în parcuri, cât și la terase din București. La sfârșitul lui august cei doi au fost împreună și într-o vacanță în Grecia, așa cum reiese din fotografiile postate de Daciana pe rețelele de socializare.

Daciana Sârbu a fost invitată în podcastul lui Cătălin Măruță și a făcut mai multe dezvăluiri despre relația cu Alex Ghionea.

„Cătălin Măruță: Spune-mi ce îți place cel mai mult la Alex. Sunt curios. Mie îmi place să văd oameni fericiți și oameni care au energie bună. Spune-mi un lucru care îți place cel mai mult la Alex.
Daciana Sârbu: Că îmi iubește fetele.

Cătălin Măruță: Cred că era o condiție asta, dacă mă întrebi pe mine.
Daciana Sârbu: Bineînțeles, da. Este o primă condiție. Și cred că atunci când ne gândim la cum ar trebui să fie, deja setăm niște așteptări. Eu am învățat să nu mai setez aceste așteptări, nici în ceea ce privește așteptările de viitor, nici de cum trebuie să fie. Am spus că las viața și pe Dumnezeu să mă surprindă.

Cătălin Măruță: Te mai vezi măritată?
Daciana Sârbu: Chiar am spus că nu mai văd lucrurile așa într-o perspectivă, în niciun domeniu. O să văd cum îmi aduce viața… Spui niciodată sau sigur și întotdeauna te amuzi după aia, că viața te pune în situații…

Cătălin Măruță: Dar te gândești la chestia asta sau odată ce a fost divorțul, nu te mai gândești că actele contează atât de mult?
Daciana Sârbu: Eu sper să fiu sănătoasă ca să pot să iau orice decizie care să mă facă fericită”.

Antreprenoarea a ținut să sublinieze faptul că nu a ascuns relația cu Alex Ghionea, așa cum s-a zis de multe ori, ci doar este o persoană discretă, care ține la intimitatea sa.

„Ideea e că eu nu am ascuns această relație, pentru că în general, cum spuneam, sunt un om care nu e ceva în public și altceva acasă, nu am mințit, nu m-am ascuns, nu am considerat că în această situație e cazul să mint sau să mă ascund, dar nici nu mi se pare că e ceva ce, nu știu, nu poate să trăiască planeta fără să știe de când, cum și de ce”, a mai zis ea.

Daciana Sârbu, declarații despre informațiile apărute în presă cu privire la partenerul ei

Potrivit Cancan.ro, Alex Ghionea ar fi implicat într-un dosar penal privind falsuri, însă informațiile nu au fost confirmate oficial.

„Eu sunt discretă, dar se pare că e foarte interesant subiectul, nu înțeleg de ce. Eu am fost întotdeauna un om care nu s-a ascuns și care și-a asumat orice situație din viață, ceea ce o să fac și acum. Eu nu m-am schimbat, poate interesul e mai crescut pentru mine sau nu știu de ce e subiectul, dar eu m-am învățat, de 20 de ani am reflectoarele pe mine. Orice subiect trece, viața merge mai departe, important e să fim noi bine cu toții și să trăim normal”, a spus Daciana Sârbu pentru Spynews.ro.

În ciuda apărute în presă, antreprenoarea spune că este obișnuită cu astfel de situații și că, de-a lungul anilor, s-a confruntat cu mai multe probleme ca urmare a celor apărute în presă.

„De 20 de ani trăiesc în această lumină a reflectoarelor și sunt obișnuită. Viața e uneori și așa, cred că trebuie să-ți asumi, când ești persoană publică, uneori și lucrurile neplăcute și situațiile în care nu vrei să te afli. Deci nu vreau să comentez. Vă spun doar că, așa cum mă vedeți, așa sunt, nu o să fiu niciodată altfel, indiferent cât de delicat sau ciudat e subiectul”, a mai zis ea.

Daciana Sârbu a sărbătorit ziua de naștere a iubitului ei

Daciana Sârbu a dezvăluit recent pe rețelele de socializare o imagine specială în care apare alături de iubitul ei, Alex.

Antreprenoarea a sărbătorit ziua de naștere a iubitului ei, iar cei doi au ales să petreacă această zi specială în vacanță, departe de România.

„La mulți ani!”, a fost mesajul Dacianei Sârbu pe Instagram, însoțit de o fotografie romantică.

Citește și:
Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

Recomandari
Octavia Geamănu, revoltată pe rețelele sociale. De ce a răbufnit: "E super greșit"
People
Octavia Geamănu, revoltată pe rețelele sociale. De ce a răbufnit: "E super greșit"
Tiara lui Kate Middleton, în centrul atenției la banchetul oficial în onoarea Nigeriei
People
Tiara lui Kate Middleton, în centrul atenției la banchetul oficial în onoarea Nigeriei
Delia s-a afișat fără machiaj pe social media. Cum arată artista nemachiată și ce reacții au avut fanii
People
Delia s-a afișat fără machiaj pe social media. Cum arată artista nemachiată și ce reacții au avut fanii
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, prima apariție publică de la decesul actorului. Cum a apărut pe covorul roșu alături de cele două fiice ale ei
People
Rebecca Gayheart, soția lui Eric Dane, prima apariție publică de la decesul actorului. Cum a apărut pe covorul roșu alături de cele două fiice ale ei
Andreea Popescu, despre motivul pentru care părinții soțului ei nu au dorit-o ca ea să aibă o relație cu Rareș Cojoc: "A avut un șoc tata socru când..."
People
Andreea Popescu, despre motivul pentru care părinții soțului ei nu au dorit-o ca ea să aibă o relație cu Rareș Cojoc: "A avut un șoc tata socru când..."
Primele declarații oficiale despre scoaterea emisiunii lui Andi Moisescu de la PRO TV din grila de programe: "E momentul cel mai potrivit"
People
Primele declarații oficiale despre scoaterea emisiunii lui Andi Moisescu de la PRO TV din grila de programe: "E momentul cel mai potrivit"
Libertatea
Țara în care fiecare al doilea locuitor cumpără de pe Temu
Țara în care fiecare al doilea locuitor cumpără de pe Temu
Dan Negru a vorbit despre salariul lui din televiziune: „Aș fi făcut-o și gratis”
Dan Negru a vorbit despre salariul lui din televiziune: „Aș fi făcut-o și gratis”
De ce s-a prăbușit telegondola din Elveția, accident în care a murit o femeie: „52 de telecabine din țară erau considerate nesigure”
De ce s-a prăbușit telegondola din Elveția, accident în care a murit o femeie: „52 de telecabine din țară erau considerate nesigure”
Topul celor mai fericite țări din lume: România urcă în clasament
Topul celor mai fericite țări din lume: România urcă în clasament
Ego.ro
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
Ce meserie ți se potrivește în funcție de luna în care te-ai născut
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
EȘEC total pentru Melania Trump! Dezastrul nu a mai putut fi ascuns de ochii publicului
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Meghan Markle a apărut singură în public! De ce a stârnit un val de reacții
Publicitate
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cum decorăm camera copilului?
Cum decorăm camera copilului?
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Investigaţia care te poate salva de cancerul de colon
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Creștere de 10% a bugetului pentru dezvoltarea României
Antena 1
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Jador și Oana Ciocan s-au despărțit după un an de căsnicie. Care este motivul separării și ce decizie drastică a luat artistul
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Cine este Nuredin Beinur, interlopul care l-a umilit pe Cristian Rizea la Monte Carlo. Cum a făcut avere și de ce a fost închis
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Partajul după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc. Cui îi va rămâne penthouse-ul de milioane de euro
Imagini copleșitoare cu salvarea câinilor de la adăpostul ASPA IVETS din Uzunu! Reacțiile animalelor, când au apărut salvatorii
Imagini copleșitoare cu salvarea câinilor de la adăpostul ASPA IVETS din Uzunu! Reacțiile animalelor, când au apărut salvatorii
Unica.ro
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Vești bune pentru angajații din România, cu ocazia Paștelui 2026! S-a stabilit prin Ordonanță de Urgență!
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Detaliul remarcat de cei prezenți la Palatul Cotroceni când președintele Nicușor Dan l-a primit pe Volodimir Zelenski. Ce s-a văzut clar în imagini
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Ca-n filme! Cum ar fi aflat, de fapt, Rareș Cojoc de relația soției lui cu Dan Alexa. Andreea Popescu ar fi făcut o greșeală majoră
Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
Alimentul care a ajutat-o pe Gina Pistol să slăbească fără dietă drastică sau înfometare: „Am început să slăbesc și să mă dezumflu din a cincea zi! Nu-mi venea să cred atunci când mă urcam pe cântar...”
catine.ro
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 16 martie – 22 martie 2026. Descoperă ce îți rezervă astrele
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Zendaya a vorbit despre fotografiile de nuntă realizate cu inteligență artificială. Ce a spus vedeta despre confuzia din mediul online
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Prințul William a distribuit o fotografie emoționantă cu Prințesa Diana din colecția sa privată. Cum a sărbătorit fiul Regelui Charles Ziua Mamei din Marea Britanie
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Covorul roșu de la Premiile Oscar 2026. Cele mai spectaculoase ținute alese de vedete
Mai multe din people
Băiețelul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni. Ce imagine specială a dezvăluit actrița cu această ocazie
Băiețelul Ilonei Brezoianu a împlinit 4 luni. Ce imagine specială a dezvăluit actrița cu această ocazie
People

Actrița dezvăluie rar imagini cu fiul ei, însă marchează anumite momente importante din viața acestuia.

+ Mai multe
Emisiunea "Apropo TV", scoasă din grilă. Ce s-a aflat despre show-ul lui Andi Moisescu de la PRO TV
Emisiunea "Apropo TV", scoasă din grilă. Ce s-a aflat despre show-ul lui Andi Moisescu de la PRO TV
People

Emisiunea "Apropo TV", realizată de Andi Moisescu la PRO TV, ar fi fost scoasă din grilă.

+ Mai multe
Răzvan Bănică, confesiune inedită despre începutul relației cu soția lui, Sandra Izbașa. Declarația cu care și-a surprins fanii: "Deși pare clișeic și rupt din filme..."
Răzvan Bănică, confesiune inedită despre începutul relației cu soția lui, Sandra Izbașa. Declarația cu care și-a surprins fanii: "Deși pare clișeic și rupt din filme..."
People

Actorul a fost întrebat dacă s-a îndrăgostit la prima vedere de cea care îi este acum soție.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

