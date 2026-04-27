Adela Popescu, confesiuni despre viața de familie. Cum își împart ea și soțul ei, Radu Vâlcan, atribuțiile de părinți: „Eu nu trebuie să țip la ei. Doar…”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează de mulți ani un cuplu. Cei doi s-au cunoscut la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

Adela Popescu, confesiuni despre viața de familie

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea showbizului românesc, bucurându-se de o viață de familie frumoasă alături de cei trei băieți ai lor: Adrian, Andrei și Alexandru.

Deși sunt împreună de 15 ani, începuturile relației lor nu au fost lipsite de obstacole. La început, au ales să își păstreze povestea de dragoste departe de ochii publicului, o decizie care le-a adus anumite emoții, dar care a contribuit la întărirea legăturii lor.

Pe rețelele sociale, Adela Popescu ține constant legătura cu fanii, împărtășindu-le fragmente din viața ei personală și profesională. Ea dezvăluie ocazional și imagini cu cei trei băieți ai săi, însă a decis să nu le dezvăluie chipurile, pentru a le păstra intimitatea.

Într-un interviu acordat recent, actrița a vorbit despre modul în care ea și soțul ei își împart atribuțiile de familie și cum se comportă în ceea ce privește creșterea și educarea celor trei băieți ai lor.

„Radu e mai nervos, e mai bărbat așa, iar eu nu trebuie să țip la ei. Doar mă uit într-un fel așa la ei și se cam face ce zic eu! Dar, cred că tot el e cel mai autoritar. El uzează foarte mult de „nu”, „nu faceți așa”, „nu aveți voie”. Eu sunt mai relaxată așa”, a declarat Adela Popescu pentru Click!.

Adela Popescu, sfat pentru părinți

Vedeta le propune părinților un exercițiu simplu, dar consecvent: câteva ore zilnic dedicate exclusiv copiilor, în care adulții să fie prezenți și implicați.

„Părinți, fiți atenți ce propun! Haideți să ne mobilizăm de la 16:00 la 21:00 sau de la 18:00 la 21:00, în funcție de când ajungem fiecare acasă, și să încercăm să fim cea mai bună versiune a noastră în prezența copiilor. Trei sau patru ore. Sincer, efortul nu e mare și nici de lungă durată”, a spus actrița.

Adela Popescu atrage atenția că, deși intervalul pare scurt, impactul lui asupra copiilor este major. În opinia ei, tocmai aceste momente zilnice devin reperele emoționale ale copilăriei.

„Vă dați seama, oameni buni, că e atât de scurt timpul petrecut cu ei zilnic? Și noi nu reușim să ne focusăm sau să ne relaxăm astfel încât să le oferim cele mai drăguțe și blânde momente ale zilei. Trei sau patru ore… Singurele care se transformă în amintiri, singurele ce vor avea gust și miros în viitor despre copilăria lor. Amintirile lor cu părinții.”, a mai spus Adela Popescu.

Adela Popescu, despre fidelitatea soțului ei

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt părinții a trei băieți și se bucură de o relație apreciată de cei din jur. În august, vor sărbători 11 ani de la cununia civilă, iar legătura lor rămâne la fel de puternică.

Radu Vâlcan, în vârstă de 49 de ani, este prezentatorul show-ului „Insula Iubirii” și a debutat în modelling, colaborând și cu Cătălin Botezatu. Deși a rămas unul dintre cei mai atractivi bărbați din showbiz, inima lui aparține exclusiv soției. Despre fidelitatea lui, Adela Popescu spune că nu își face griji inutile.

„Cine îl cunoaște pe Radu înțelege că el e mai mult de un bărbat top model. El nu uzează de felul în care arată, chiar deloc. E un bărbat foarte fidel, foarte devotat familiei. E un tată care ar vorbi numai despre copii! Pe mine mă și amuză genul acesta de remarci pentru că știu că el nu uzează de ele deloc, aproape că nu-l interesează”, a declarat Adela Popescu pentru Click!.

