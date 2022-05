Jennifer Aniston, ironii la adresa divorțului său de Brad Pitt: „Am făcut terapie”

Jennifer Aniston a fost invitată în emisiunea lui Ellen DeGeneres pentru a o ajuta să își ia rămas bun de la public, după 19 ani de apariții pe micile ecrane. Când actrița a fost întrebată cum a reacționat la sfârșitul serialului Friends, ea a ironizat viața din anii ’80 și divorțul de Brad Pitt.

Actrița a ajutat-o pe prezentatoarea TV să își ia rămas bun de la The Ellen DeGeneres Show după 19 sezoane, apărând în ultimul episod, difuzat pe 26 mai. A fost cu adevărat un moment important, întrucât Jennifer Aniston a fost prima invitată a lui DeGeneres atunci când emisiunea a debutat în 2003.

Jennifer Aniston știe cât de emoționante pot fi aceste finaluri de seriale, iar Ellen DeGeneres a întrebat-o cum a reacționat la sfârșitul serialului Friends după 10 ani de difuzare. Actrița a vorbit despre acea perioadă din viața ei, în care a atins faima la un nivel la care nici nu s-ar fi așteptat. Cu toate acestea, Aniston a făcut și o ironie referitoare la acea perioadă, când a divorțat de actorul Brad Pitt.

„Ei bine, am divorțat și am făcut terapie. Oh! Și apoi am făcut un film numit The Break-Up. M-am cam grăbit spre sfârșit. Mi-am zis: „Știți ceva? Hai să facem din asta un capitol complet nou. Să terminăm totul și să începem de la capăt.” A funcționat grozav.”, a glumit Jennifer Aniston.