Experiența neplăcută prin care a trecut Adelina Pestrițu. Creatoarea de conținut a lansat acuzații grave: „Am fost furată”

Adelina Pestrițu a trecut printr-un incident extrem de neplăcut și a relatat pe larg experiența ei.

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  de  ELLE.ro
Adelina Pestrițu, experiență neplăcută
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Adelina Pestrițu a vorbit pe larg pe Instagram despre experiența neplăcută prin care a trecut recent. Creatoarea de conținut își dorește să primească explicații pentru situația neașteptată. 

Experiența neplăcută prin care a trecut Adelina Pestrițu

Cu ocazia zilei de nume a fiicei sale, Zenaida, Adelina Pestrițu a organizat o aniversare restrânsă în familie. Cratoarea de conținut i-a comandat fetiței sale un tort și a apelat la o aplicație de ride sharing pentru ca acesta să fie livrat la domiciliu. Vedeta s-a asigurat că angajatele cofetăriei au predat persoanei care trebuie tortul, însă Adelina Pestrițu susține că șoferul a închis în mod neașteptat cursa și nu a mai putut fi de găsit. Astfel, ea a rămas fără tort pentru fiica ei. 

„După ce am fost furată de un șofer, astăzi a fost ultima zi în care am folosit această aplicație. Pentru cei care nu știu, astăzi este Sfânta Zenaida, iar noi o sărbătorim pe Zeny într-un cadru restrâns, acasă. Cu această ocazie, am comandat un tort și am trimis să îl ridice, în timp ce noi ne ocupam de ultimele pregătiri. Când șoferul a ajuns la destinație și am primit notificarea în aplicație, am observat că mașina era parcată puțin mai departe de cofetărie. Acum pot doar să presupun că a evitat camerele de supraveghere. Ca să nu complic lucrurile, am rugat fetele să îi predea pachetul, crezând că nu putea intra pe străduța respectivă. La foarte scurt timp după aceea, am primit notificare că a fost închisă cursa. Am sunat imediat pentru a mă asigura că tortul a fost predat persoanei potrivite, iar fetele mi-au confirmat că da. Din acel moment, șoferul a devenit de negăsit.

Cum adică?! După ce un colaborator de-al vostru îmi ia produsul, voi îi comunicați și numărul meu personal de telefon fără să mă întrebați? Eu am comandat prin aplicație. Nu am nimic de discutat direct cu un necunoscut care a dispărut cu bunul meu! Dacă există ceva de clarificat, asta se poate face prin intermediul vostru sau printr-o plângere penală!”

Adelina Pestrițu cere explicații

Adelina Pestrițu s-a arătat revoltată de felul în care reprezentanții companiei de ride sharing au gestionat problema. În plus, a luat decizia de a nu mai folosi niciodată această aplicație și este dispusă să facă o plângere. 

„Până atunci, cum gestionați voi această situație? Este colaboratorul vostru, iar utilizatorii au toate motivele să creadă că există un minim de responsabilitate și protecție din partea companiei. Mâine poate fi vorba despre o cutie cu bijuterii, documente importante sau alte bunuri de valoare. Procedați la fel? Ridicați din umeri, transferați problema clientului și oferiți datele sale personale celui reclamat? Ce fel de aplicație sunteți? Ce garanții oferiți oamenilor care își instalează aplicația, își introduc datele personale și își pun încrederea în serviciile voastre? Problema nu este valoarea unui tort. Problema este că astfel de situații par să se întâmple din ce în ce mai des. Am prieteni care au trecut prin experiențe similare.”

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Foto: Instagram

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