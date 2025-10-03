Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: „Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat…”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol

Gina Pistol are o relație foarte apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și le dezvăluie constant problemele, dar și momentele frumoase din viața ei.

Prezentatoarea Masterchef România a vorbit despre problema de sănătate cu care se confruntă în acest moment, mai exact torticolis.

„Știți acel moment când ai ceva important de făcut și îți apare un coș în vârful nasului sau în frunte sau un herpes la gură sau… ce credeți că mi s-a întâmplat mie? Am torticolis! Ideea este că nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat spre dreapta și îmi este foarte greu să îl îndrept. Am înțeles că ține și vreo trei zile, dacă aveți un leac băbesc…”, a povestit ea.

Gina Pistol a povestit și cum s-a trezit cu gâtul înțepenit și chiar și-a întrebat fanii dacă știu unele remedii.

„Pe scurt așa, ieri dimineață când m-am trezit, s-a trezit și fiica mea. Stătea așa ca o maimuțică în brațele mele, că avem momentul nostru, am avut așa o rafală de strănuturi – la ultimul s-a întâmplat asta. Am mai avut de două ori în viața mea torticolis. M-am trezit cu gâtul înțepenit, dar dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat. Dar nu am știut că pot să pățesc așa ceva de la un strănut, bine au fost mai multe. Ceva groaznic… Nu știu ce să iau că nu am voie să iau nimic, m-am uns cu toate cremele din lume, m-a masat bărbată-miu, eh…”, a continuat ea în mediul online.

Cum a slăbit Gina Pistol 8 kilograme

Apariția ei la petrecerea aniversară a 30 de ani de PRO TV a atras toate privirile. Soția lui Smiley a explicat că schimbarea spectaculoasă a fost rezultatul unei diete atipice:

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”, a declarat Gina Pistol pentru Click!.

Gina Pistol a precizat că rezultatele s-au menținut și datorită disciplinei ulterioare. Vedeta TV și-a format un meniu clar pentru fiecare zi și nu sare peste micul-dejun.

„M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”.

Detali despre creșterea fiicei sale, Josephine

Pe lângă carieră și grijă pentru sănătate, Gina Pistol se declară o mamă împlinită, emoționată de felul în care crește fiica ei. Josephine are aproape 5 ani, iar vedeta este uimită de cât de repede a trecut timpul.

„Micuța nu mai e micuță. Are deja patru ani și jumătate. Mă uit la ea cât a crescut! E un copil tare bun! Ce mă uimește pe mine este timpul acesta care trece foarte repede. Acum e micuță și o ții în brațe așa, după care ți-e mai greu s-o ții în brațe. După care face 14 ani, pe urmă 18, pleacă de acasă… Avem o fetiță minunată, e foarte simpatică și foarte veselă.”, a declarat prezentatoarea de la PRO TV.

Pentru a reuși să îmbine filmările lungi cu viața de familie, prezentatoarea beneficiază de sprijinul partenerului ei, dar și al celor apropiați. Smiley este foarte implicat în creșterea fiicei lor și face față cu succes programului încărcat.

„Rămâne cu Andrei când este acasă și avem și un ajutor în casă, avem o fată Cătălina care ne ajută. Altfel, mi-ar fi imposibil. E foarte greu că stau de dimineața până seara la filmări. Mai este și fratele meu, care se mai joacă cu ea când rămânem noi fără energie. Cele mai grele perioade sunt acele salturi de creștere când copilul plânge cu ușurință și vrea toată atenția ta. Aceste salturi te solicită puțin mai mult! Viața de mamă nu e așa ușoară, nu e roz!”, a mai spus Gina.

Citește și:

Daniela Nane, confesiuni despre iubitul ei, tenorul Octavian Ene. Care secretul relației lor: „E important ca partenerul să înțeleagă că…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro