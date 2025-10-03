Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol. Prezentatoarea a povestit totul pe internet: „Dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat…”

Gina Pistol are o relație foarte apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și le dezvăluie constant problemele ei.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Gina Pistol (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 17

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Cu ce problemă de sănătate se confruntă Gina Pistol

Gina Pistol are o relație foarte apropiată cu fanii de pe rețelele de socializare și le dezvăluie constant problemele, dar și momentele frumoase din viața ei.

Prezentatoarea Masterchef România a vorbit despre problema de sănătate cu care se confruntă în acest moment, mai exact torticolis.

„Știți acel moment când ai ceva important de făcut și îți apare un coș în vârful nasului sau în frunte sau un herpes la gură sau… ce credeți că mi s-a întâmplat mie? Am torticolis! Ideea este că nu pot să stau cu capul decât un pic înclinat spre dreapta și îmi este foarte greu să îl îndrept. Am înțeles că ține și vreo trei zile, dacă aveți un leac băbesc…”, a povestit ea.

Gina Pistol a povestit și cum s-a trezit cu gâtul înțepenit și chiar și-a întrebat fanii dacă știu unele remedii.

„Pe scurt așa, ieri dimineață când m-am trezit, s-a trezit și fiica mea. Stătea așa ca o maimuțică în brațele mele, că avem momentul nostru, am avut așa o rafală de strănuturi – la ultimul s-a întâmplat asta. Am mai avut de două ori în viața mea torticolis. M-am trezit cu gâtul înțepenit, dar dimineața, în timpul somnului s-a întâmplat. Dar nu am știut că pot să pățesc așa ceva de la un strănut, bine au fost mai multe. Ceva groaznic… Nu știu ce să iau că nu am voie să iau nimic, m-am uns cu toate cremele din lume, m-a masat bărbată-miu, eh…”, a continuat ea în mediul online.

Cum a slăbit Gina Pistol 8 kilograme

Apariția ei la petrecerea aniversară a 30 de ani de PRO TV a atras toate privirile. Soția lui Smiley a explicat că schimbarea spectaculoasă a fost rezultatul unei diete atipice:

„Am ținut o cură de două săptămâni cu un lapte din care se scoate cazeina și care scade inflamația în corp. Practic, mi s-a schimbat puțin metabolismul. Două săptămâni am băut numai acest lapte, nu am mai mâncat altceva. Laptele minune! (…) Nu pot să recomand tot ce ține de medicina alternativă, dar eu spun ce m-a ajutat pe mine. Dar a funcționat!”, a declarat Gina Pistol pentru Click!.

Gina Pistol a precizat că rezultatele s-au menținut și datorită disciplinei ulterioare. Vedeta TV și-a format un meniu clar pentru fiecare zi și nu sare peste micul-dejun.

„M-am apucat de sală și încerc să ajung de trei ori pe săptămână. Am o masă principală pe zi, la micul-dejun iau iaurt cu fructe de pădure, iar seara o salată sau un măr. Normal, în vacanțe mai mănânc altceva, se vede diferența!”.

Detali despre creșterea fiicei sale, Josephine

Pe lângă carieră și grijă pentru sănătate, Gina Pistol se declară o mamă împlinită, emoționată de felul în care crește fiica ei. Josephine are aproape 5 ani, iar vedeta este uimită de cât de repede a trecut timpul.

„Micuța nu mai e micuță. Are deja patru ani și jumătate. Mă uit la ea cât a crescut! E un copil tare bun! Ce mă uimește pe mine este timpul acesta care trece foarte repede. Acum e micuță și o ții în brațe așa, după care ți-e mai greu s-o ții în brațe. După care face 14 ani, pe urmă 18, pleacă de acasă… Avem o fetiță minunată, e foarte simpatică și foarte veselă.”, a declarat prezentatoarea de la PRO TV.

Pentru a reuși să îmbine filmările lungi cu viața de familie, prezentatoarea beneficiază de sprijinul partenerului ei, dar și al celor apropiați. Smiley este foarte implicat în creșterea fiicei lor și face față cu succes programului încărcat.

„Rămâne cu Andrei când este acasă și avem și un ajutor în casă, avem o fată Cătălina care ne ajută. Altfel, mi-ar fi imposibil. E foarte greu că stau de dimineața până seara la filmări. Mai este și fratele meu, care se mai joacă cu ea când rămânem noi fără energie. Cele mai grele perioade sunt acele salturi de creștere când copilul plânge cu ușurință și vrea toată atenția ta. Aceste salturi te solicită puțin mai mult! Viața de mamă nu e așa ușoară, nu e roz!”, a mai spus Gina.

Citește și:
Daniela Nane, confesiuni despre iubitul ei, tenorul Octavian Ene. Care secretul relației lor: „E important ca partenerul să înțeleagă că…'

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: "De la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea..."
People
De ce Catinca și Calina iau în considerare mutarea din România după participarea la Asia Express: "De la jigniri la supoziții la amenințări cu moartea..."
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă
People
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la botezul fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă
Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a devenit tată pentru a doua oară. Primele declarații: "E băiețel"
People
Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a devenit tată pentru a doua oară. Primele declarații: "E băiețel"
Cum arată Jennifer Lopez complet naturală. Artista a renunțat la machiaj
People
Cum arată Jennifer Lopez complet naturală. Artista a renunțat la machiaj
Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil. Ce părere are Tiago: "Și-ar dori, dar..."
People
Gabriela Prisăcariu, dezvăluiri despre al doilea copil. Ce părere are Tiago: "Și-ar dori, dar..."
Andreea Bănică, incident neașteptat în aeroport. Ce a pățit artista la întorcerea din Istanbul: "Am rămas șocată"
People
Andreea Bănică, incident neașteptat în aeroport. Ce a pățit artista la întorcerea din Istanbul: "Am rămas șocată"
Libertatea
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Un nepalez și-a dus soția română în vizită la familia lui din țara natală, iar ai lui i-au pregătit o surpriză la care nu se aștepta
Discuția purtată de Andreea Esca și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Ce a spus vedeta PRO TV când credea că are microfonul oprit
Discuția purtată de Andreea Esca și Mirabela Grădinaru, partenera lui Nicușor Dan. Ce a spus vedeta PRO TV când credea că are microfonul oprit
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „‘Pleacă de aici, nu mă interesează’. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Ce a pățit Andreea Bănică în aeroportul din Istanbul. „‘Pleacă de aici, nu mă interesează’. Băi, deci eu am rămas șocată!”
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Primele imagini cu băiețelul lui Ianis Hagi! Elena și fiul lui Gică Hagi și-au botezat în mare secret micuțul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Unica.ro
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Atenție, urmează divorțuri, despărțiri și demisii! În octombrie se închid capitole importante din viețile zodiilor! Ce nativi vor fi afectați
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
„Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură” S-a trecut la amenințări! Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică. Incredibil ce declarații publice au apărut acum
„Ai fi rămas și fără păr în cap și fără dinți în gură” S-a trecut la amenințări! Scandalul dintre Anda Adam și Mara Bănică se amplifică. Incredibil ce declarații publice au apărut acum
O mai recunoști? E o mare vedetă din România, a fost și la Asia Express, dar intervențiile estetice i-au schimbat complet înfățișarea! Foto
O mai recunoști? E o mare vedetă din România, a fost și la Asia Express, dar intervențiile estetice i-au schimbat complet înfățișarea! Foto
catine.ro
3 zodii atrag succesul financiar în octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în octombrie 2025. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 3 octombrie 2025. Scorpionii caută atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 octombrie 2025. Scorpionii caută atenție. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ghid pentru antrenamentele de pilates. Cum să începi practicarea exercițiilor specifice
Ghid pentru antrenamentele de pilates. Cum să începi practicarea exercițiilor specifice
Fran Drescher a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița din „Dădaca” a strălucit la 68 de ani
Fran Drescher a primit o stea pe Walk of Fame. Actrița din „Dădaca” a strălucit la 68 de ani
Mai multe din people
Raluka, mărturisiri despre relația cu partenerul ei de viață și discreția cuplului lor: "O întâlnire simplă, naturală"
Raluka, mărturisiri despre relația cu partenerul ei de viață și discreția cuplului lor: "O întâlnire simplă, naturală"
People

Raluka a vorbit sincer despre relația cu partenerul ei de viață.

+ Mai multe
Michelle Obama dezvăluie obiceiul iritant al soțului ei, Barack Obama, care o deranjează cel mai mult
Michelle Obama dezvăluie obiceiul iritant al soțului ei, Barack Obama, care o deranjează cel mai mult
People

Michelle Obama a dezvăluit care este obiceiul cel mai enervant al soțului ei, Barack.

+ Mai multe
Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit? Mesajele postate de creatoarea de conținut: "A dat-o de gard"
Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit? Mesajele postate de creatoarea de conținut: "A dat-o de gard"
People

Florin Ristei și Yasmin Awad au stârnit zvonuri legate de o presupusă despărțire.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC