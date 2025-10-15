Gina Pistol, detalii neștiute despre viața ei. Ce și-a cumpărat prezentatoarea din primul ei salariu: „Aveam 17 ani”

Gina Pistol a dezvăluit detalii pe care publicul nu le știa până acum despre ea.

În cadrul unui interviu oferit recent, Gina Pistol a făcut declarații rare despre viața ei personală, dezvăluind detalii pe care publicul nu le cunoaștea până acum despre ea.

Gina Pistol, detalii neștiute despre viața ei

Gina Pistol a fost deschisă și a făcut dezvăluiri oneste despre viața ei. Cu ocazia asta, prezentatoarea TV a spus ce achiziție a făcut din primul ei salariu. 

„Am făcut cumpărături pentru casă. Aveam 17 ani”, a declarat Gina Pistol pentru tvmania.ro

Întrebată care este meseria de care s-ar apuca dacă de mâine ar trebuie să și-o schimbe pe a ei, Gina Pistol a răspuns: „Aș fi bijutier.”

Gina Pistol a mai recunoscut că este mândră de felul în care a evoluat. 

„M-am autoeducat și m-am crescut frumos și nu m-am pierdut în lumea asta nebună în care trăiesc.”

Gina Pistol, dezvăluiri emoționante despre copilăria cu lipsuri

Gina Pistol a vorbit deschis într-un interviu despre cum experiențele din copilărie și lipsurile de atunci au ajutat-o să devină adultul de astăzi. Vedeta spune că a învățat singură să-și traseze repere și că aceste lecții i-au fost de mare ajutor acum, când jonglează între rolul de mamă, soție și cariera din televiziune.

„Copilăria mea a fost una cu multe lipsuri, nu pot să neg asta. Dar, în același timp, a fost o copilărie simplă și frumoasă. Cele mai dragi amintiri le am din vacanțele petrecute la țară, la bunici. Acolo am învățat ce înseamnă natura, joaca adevărată, dar și munca, pentru că la țară nu era doar distracție, era și responsabilitate. Nu aș schimba nimic din copilăria mea, pentru că toate acele experiențe m-au format. N-am avut un model clar sau o singură persoană care să mă ghideze, dar am încercat să iau de la fiecare om din viața mea doar ce era bun și frumos. M-am autoeducat în felul ăsta. Am învățat din ce mi-a plăcut, dar și din ce nu mi-a plăcut, și am căutat mereu să devin o variantă mai bună a mea. Uneori îmi iese, alteori nu, dar important e că nu mă opresc din a încerca”, a spus Gina Pistol VIVA!

Gina Pistol a dezvăluit cum l-a cucerit pe Smiley

Gina Pistol a surprins cu mărturisirile făcute recent despre începutul relației cu Smiley. Prezentatoarea TV a dezvăluit cum l-a cucerit, de fapt, pe soțul ei.

„Pe el (l-a cucerit – n.red.) cu gomboți. L-am atras în capcană. I-am zis că-i pregătesc gomboți. Am ascultat Depeche Mode și am mâncat gomboți și iată-ne aproape nouă ani mai târziu, cu un copil, deci se pare că mi-au ieșit bine”, a spus Gina Pistol pentru unica.ro

Gina Pistol și Smiley formează un cuplu extrem de solid și se completează reciproc.

„Nu cred că există un secret. Cred că este doar dorința de a merge pe același drum împreună. Căsătoria, ca orice relație, este ca un dans. Când cel de lângă tine face un pas în spate tu faci un pas spre el și invers. Atunci când eu sunt jos el este acolo să mă ridice și invers. Știe să mă tempereze, pentru că eu sunt puțin colerică. Știe să mă aducă cu picioarele pe pământ.”

De-a lungul celor nouă ani de relație, Gina Pistol și Smiley au trecut prin multe etape împreună, iar astăzi au o familie fericită și o fiică pe care o iubesc enorm, pe nume Josephine.

„Relația evoluează, iubirea într-adevăr se schimbă. Devine mai închegată. Nu mai sunt fluturii aceia din primele șase luni de relație. Dar avem ceva ce nu ai în primele luni de relație. O stabilitate. Ne știm punctele slabe și punctele bune și știm să jonglăm cu ele și să ne sprijinim atunci când trebuie și să formăm un întreg.”

Katy Perry, declarații neașteptate despre viața ei amoroasă după apariția imaginilor cu ea și Justin Trudeau în ipostaze pasionale: „Mă îndrăgostesc mereu de…'

