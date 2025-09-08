Daciana Sârbu are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta. Cum a apărut alături de acesta în public

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Daciana Sârbu are un nou iubit după divorțul de Victor Ponta. Cum a apărut alături de acesta în public

În urmă cu câteva luni, Daciana Sârbu și Victor Ponta au confirmat că au divorțat. Cei doi s-au despărțit după 19 ani de căsnicie. Au împreună două fete, pe Irina și Maria, micuța pe care au adoptat-o în 2020. Politicianul mai are un băiat, pe nume Andrei, din căsnicia anterioară cu Roxana Ponta.

Daciana Sârbu are un nou iubit

După divorțul de Victor Ponta, Daciana Sârbu și-a regăsit fericirea alături de un nou partener. Deși este o persoană discretă atunci când vine vorba despre viața ei personală, antreprenoarea a dezvăluit pe rețelele de socializare că are un nou iubit.

Daciana Sârbu a postat câteva imagini în care apare în compania noului său partener la un eveniment. Elegantă, într-o rochie lungă neagră, Daciana a strălucit alături de partenerul ei, care a purtat un costum negru și s-a remarcat prin mai multe tatuaje, unul vizibil pe mână. Cei doi au părut extrem de apropiați și fericiți, iar imaginile postate de fosta soție a lui Victor Ponta confirmă că trăiește o nouă poveste de dragoste.

Chiar dacă a preferat să nu îi dezvăluie chipul iubitului, gestul de a se afișa oficial la brațul acestuia marchează un nou început pentru Daciana Sârbu.

Daciana Sârbu, despre viața după divorț

Căsătoriți timp de 19 ani, Daciana Sârbu și Victor Ponta au format unul dintre cele mai vizibile cupluri din politica românească, crescând împreună trei copii: Irina, fiica lor biologică, Andrei – fiul lui Victor dintr-o relație anterioară, și Maria, fetița adoptată. După o perioadă în care au fost văzuți separat la diverse evenimente, cei doi au confirmat oficial divorțul în primăvara anului 2025.

Despre cum a depășit despărțirea și cum și-a păstrat echilibrul, Daciana Sârbu a explicat în podcastul Shero al Alessandrei Stoicescu:

„Tu cu tine trebuie să treci peste, să nu consideri că e un eșec și să vezi că au fost ani foarte frumoși și că a fost o etapă care s-a încheiat și că nu e eșecul vieții tale că nu ai dus la bun sfârșit. Și nu e o cruce de dus. Până la urmă, sunt etape și profesionale, și personale, toată viața te duci pe tine și atât. Și ar fi preferabil să fii bine cât poți, iar atunci când nu ești bine într-un context, într-o relație, într-o căsnicie, să faci ceva să oprești, pentru că acel ‘nu mi-e bine’ la un moment dat se vede din toate punctele de vedere și sunt situații în care ajungi să te și îmbolnăvești. (…) Da, e această presiune, care de fapt, real, când ești tu cu tine nu contează. Poți să te reinventezi și s-o iei de la capăt la orice vârstă și oricum. Sunt pregătită să fiu fericită, să iubesc și să fiu bine.”

Cum a gestionat divorțul

Daciana Sârbu a mai dezvăluit că a reușit să gestioneze separarea cu discreție. Deși totul a fost în atenția publică, a așteptat o perioadă să se liniștească lucrurile. Tot ea mai spune că în căsnicia cu Victor Ponta nu au existat situații excepționale care să ducă la divorț.

„Am gestionat (divorțul, n.r.) cu un an înainte, cumva, și faptul că după un an a fost și public… am așteptat să treacă valul știrii şi cam atât. A fost mult mai ușor că în toată perioada asta nu s-a aflat și nu s-a aflat pentru că noi am fost în acest echilibru și ne-am sfătuit și ne-am coordonat. De obicei, se află când unul dintre parteneri se plânge sau face ceva. În cazul nostru, nu s-a întâmplat asta și atunci faptul că a apărut știrea după un an era doar o știre.”

Întrebată despre reacția copiilor lor, Daciana a explicat că relația cu fetele nu a fost afectată:

„Nu s-a schimbat viața, din fericire suntem norocoase că nu suntem în situaţia în care să avem vreun război, să fim în conflict, să ne urâm… Maria (n. red. fetița adoptată) petrece la fel de mult timp cu noi, se bucură de momentele în care e doar cu el mai mult acum şi l-a câștigat pentru ea pentru o perioadă mai lungă.”

Citește și:
Lili Sandu, declarație neașteptată despre un coleg de la PRO TV: „Îl iubesc mai mult decât îl iubesc pe Silviu'. Despre cine este vorba

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Moartea Lisei Marie Presley ascunde detalii întunecate, arată un nou proces intentat mamei sale
People
Moartea Lisei Marie Presley ascunde detalii întunecate, arată un nou proces intentat mamei sale
Cristina Cioran și-a botezat fiul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, nu a fost prezent la eveniment
People
Cristina Cioran și-a botezat fiul. Alex Dobrescu, tatăl copilului, nu a fost prezent la eveniment
Spike și-a refăcut viața amoroasă, după despărțirea de Livia Eftimie. Artistul s-a afișat cu noua parteneră
People
Spike și-a refăcut viața amoroasă, după despărțirea de Livia Eftimie. Artistul s-a afișat cu noua parteneră
Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis
People
Patrick Schwarzenegger și Abby Champion s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis
Fiica Simonei Pătruleasa a împlinit 14 ani. Ce mesaj a transmis vedeta pentru Ingrid: "Ești dovada vie că există miracole"
People
Fiica Simonei Pătruleasa a împlinit 14 ani. Ce mesaj a transmis vedeta pentru Ingrid: "Ești dovada vie că există miracole"
Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: "Fie că vrem sau nu să recunoaștem..."
People
Secretele show-ului Insula Iubirii. Ce au dezvăluit producătorii după terminarea sezonului: "Fie că vrem sau nu să recunoaștem..."
Libertatea
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Nicoleta Luciu, o nouă intervenție estetică. „Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Victor Pițurcă rupe tăcerea despre Edan, băiatul lui și al Vicăi Blochina: „A făcut și el 18 ani, dar este foarte greu”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Oana Monea, primele declarații despre iubitul polițist. De câte luni sunt împreună: „Este extrem de frumos și, sincer, mă intimida la început”
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Maurice Munteanu, dezvăluirea despre trecutul de Miss. Cum a ajuns să câștige titlul inedit: „Puneai o perucă și...”
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Ce s-a întâmplat cu ceasul pe care ispita Mattia i l-a lăsat Biancăi Dan la Insula Iubirii 2025. Când s-au întâlnit cei doi
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
L-a dat uitării pe Victor Ponta și și-a făcut super iubit! Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment, alături de un bărbat misterios / Foto
L-a dat uitării pe Victor Ponta și și-a făcut super iubit! Daciana Sârbu, apariție spectaculoasă la un eveniment, alături de un bărbat misterios / Foto
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
Așa ceva n-ai mai văzut! Cum arată extravagantul apartament în care Raluca Bădulescu stă cu chirie. Are pat rotund și covoare din piele de ponei! „Plătesc 1.300 de euro pe lună!” Imagini din interiorul casei / FOTO
catine.ro
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Felicitări de Sfântă Maria 2025. Cele mai frumoase imagini cu mesaje și urări
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025. Gemenii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Covorul roșu de la MTV VMA 2025. Ce ținute spectaculoase au ales vedetele de anul acesta
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Cum să-ți îmbunătățești memoria. Trucuri simple oferite de specialiști
Mai multe din people
VMA 2025: ținutele pe care merită să le vezi și cele mai importante momente
VMA 2025: ținutele pe care merită să le vezi și cele mai importante momente
People

Premiile MTV VMA 2025 au fost acordate fără mari surprize muzicale... dar cu multe momente neașteptate pe covorul roșu.

+ Mai multe
Monica Anghel, primele declarații după ce a trecut printr-o nouă operație la ochi. Care este starea de sănătate a artistei
Monica Anghel, primele declarații după ce a trecut printr-o nouă operație la ochi. Care este starea de sănătate a artistei
People

Monica Anghel a trecut printr-o nouă intervenție la ochi și a dezvăluit care este starea ei de sănătate.

+ Mai multe
Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: "Mi-a schimbat viața în bine"
Teo Costache spune adevărul despre dorința de a reveni ca ispită la Insula Iubirii. Ce a mărturisit tânărul: "Mi-a schimbat viața în bine"
People

Teo Costache a vorbit deschis despre planurile sale de viitor, dar și despre intenția de a reveni ca ispită în show-ul de mare succes de la Antena 1.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC