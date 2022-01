TOP 15 cele mai bune filme din 2021, pe care merită să le vezi oricând ai ocazia

Deși este o listă subiectivă, își garantăm că aceste filme merită văzute sau revăzute oricând ai ocazia.

The Tragedy of Macbeth

Celebra piesă de teatru a fost adaptată de peste 25 de ori până acum și cu toate acestea versiunea regizată de Joel Coen impresionează datorită mixului ciudat dintre cinema și teatru. Filmată în alb-negru, această peliculă dark este cel mai recent exemplu al faptului că piesele cu tradiție reușesc să transmită emoții și să captiveze atâta timp cât sunt realizate cu măiestrie și inventivitate. Distribuția este și ea una de zile mari: Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson, Corey Hawkins, Alex Hassell, Harry Melling, Moses Ingram, Kathryn Hunter.

Don’t Look Up

Este cu siguranță unul dintre cele mai comentate filme ale anului, o comedie apocaliptică abundentă în umor absurd, satiră la adresa clasei politice, a presei de scandal și a dorinței umane de a ignora știrile care contează, mai ales dacă nu sunt pozitive. Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), o proaspătă absolventă a facultății de Astronomie, și profesorul ei, dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), fac o descoperire uluitoare: o cometă care orbitează în sistemul solar. Prima problema este că traiectoria ei indică o coliziune directă cu Pământul. A doua este că nimănui nu pare să-i pese. Aparent, vestea unei comete de dimensiunea Everestului care ar putea distruge Pământul este una greu de digerat. Cu ajutorul doctorului Oglethorpe (Rob Morgan), Kate și Randall pornesc într-un turneu mediatic, care îi poartă din cabinetul indiferentei președinte Orlean (Meryl Streep) și al fiului ei lingușitor și angajat în funcția de șef de personal, Jason (Jonah Hill), până în studiourile The Daily Rip, un matinal plin de viață, găzduit de Brie (Cate Blanchett) și Jack (Tyler Perry). La doar șase luni distanță de impactul cu cometa, gestionarea unui flux de știri de 24 de ore și atragerea atenției publicului obsedat de rețelele de socializare înainte de a fi prea târziu se dovedește a fi o sarcină surprinzător de comică. De ce este nevoie să faci pur și simplu omenirea să privească în sus?!

No Time to Die

Daniel Craig a revenit pentru a cincea și ultima dată în rolul celebrului agent James Bond și trebuie să recunoaștem că s-a lăsat ceva timp așteptat. Regizat de Cary Fukunaga, filmul trebuia lansat la începutul lui 2020, dar din cauza pandemiei data lansării a fost decalată întâi pentru aprilie 2021, iar ulterior pentru octombrie 2021. Rolul negativ este interpretat de Rami Malek, iar din distribuție mai fac parte Léa Seydoux, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana de Armas. Cel mai interesant aspect o vizează însă pe actrița Lashana Lynch, pe care ai văzut-o în Captain Marvel, cea care va prelua rolul iconicului agent secret.

Dune

Noua adaptare a celebrului roman SF al lui Frank Herbert are o distribuție de excepție: Timothée Chalamet (în rolul principal), Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Zendaya, Josh Brolin, Dave Bautista, Jason Momoa, Stellan Skarsgård, Javier Bardem și Charlotte Rampling. Filmul este regizat de Denis Villeneuve, lăudat pentru anterioarele sale pelicule SF, Arrival și Blade Runner 2049. Deși nu putem spune despre Dune că este un film perfect, trebuie să recunoaștem că a fost exact ceea ce fanii așteptau: o adaptare fidelă, dar bogată în detalii și de o frumusețe rară, iar următoarelele pelicule SF ce vor ajunge pe ecrane vor avea mici șanse de a se ridica la această minunată producție.

The Hand of God

Filmul regizat de Paolo Sorrentino, a cărui acțiune se petrece în anii 1980 în orașul Napoli este un tribut adus excentricității magice a cinematografiei italiene și unui oraș vibrant care este un personaj de sine stătător în această peliculă. Titlul se referă la legendarul fotbalist argentinian Diego Maradona care a făcut din Napoli a doua sa casă atunci când a început să joace aici în 1984 (Maradona a spus despre unul dintre cele mai cunoscute goluri ale sale că a fost un pic datorită mâinii lui Dumnezeu). Un film care impresionează profund prin frumusețe, sensibilitate și romantism.

Licorice Pizza

O comedie regizată de celebrul Paul Thomas Anderson în care rolurile principale sunt interpretate de actori aflați la primul rol: Cooper Hoffman, fiul regretatului și talentatului actor Phillip Seymour Hoffman, și Alana Haim, cea mai tânără membră a celebrului trio rock Haim. În alte circumstanțe, cele două personaje ar fi putut forma un cuplu perfect, însă diferența de 10 ani dintre ele își spune cuvântul. Cu toate acestea, în Los Angeles-ul anilor 70, ei își regăsesc drumul unul spre celălalt în încercarea de a-și da seama ce doresc de la viață și care este drumul potrivit pentru ei. Este o scrisoare de dragoste a regizorului la adresa tinereții și un mod prin care ne îndeamnă să îi prețuim pe oamenii care ne fac să ne simțim speciali.

Titane

Titane, cel mai șocant film al anului, a fost catalogat drept thriller psycho-sexy și a stârnit valuri de șoc la Cannes, mai mulți spectatori pierzându-și cunoștința în timpul proiecției. Filmul i-a adus regizoarei Julia Ducournau trofeul Palme d’Or, care astfel a devenit a doua femeie din istoria festivalului câștigătoare a prestigiosului premiu. Filmul spune povestea unei tinere a cărei viață este marcată de un accident de mașină în care a fost implicată în copilărie, abundă în scene ultra-violente și atinge teme precum paternitatea, identitatea de gen sau relația om-mașină.

West Side Story

West Side Story este un film regizat de Steven Spielberg și este o ecranizare excelentă a musicalului cu același nume din anul 1957. Această adaptare explorează povestea de dragoste interzisă dintre doi adolescenți, interpretați de Ansel Elgort și Rachel Zegler, care au origini etnice diferite. Steven Spielberg a așteptat întreaga sa carieră pentru a ne aduce pe ecrane un musical și nu a dezamăgit deloc. Filmul este plin de vitalitate și exuberanță tinerească și a reușit să repare discret câteva dintre problemele producției originale din 1961, transformându-se într-o peliculă de neratat și cu o coloană sonoră de excepție.

The Power of the Dog

Benedict Cumberbatch, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Kodi Smit-McPhee, Thomasin McKenzie, Frances Conroy și Keith Carradine interpretează rolurile principale din această dramă ce are la bază un roman scris de Thomas Savage. Aspru, carismatic, Phil Burbank este un cowboy fascinant într-un mod brutal: poate castra un vițel cu două tăieturi rapide ale cuțitului; înoată gol în râu, murdărindu-și trupul cu noroi. Este anul 1925. Frații Burbank sunt fermieri bogați în Montana. La restaurantul Red Mill, în drum spre piață, frații o întâlnesc pe Rose, proprietara văduvă, și pe maleabilul ei fiu, Peter. Phil se comportă atât de crud încât îi duce pe amândoi până la lacrimi, bucurându-se de rănile lor și stârnindu-le râsul colegilor săi – cu excepția fratelui său George, care o consolează pe Rose, apoi se decide să se căsătorească cu ea. În timp ce Phil se leagănă între furie și viclenie, batjocura lui față de Rose ia o formă ciudată – el planează la marginile imaginii ei. Batjocura lui față de fiul ei este mai evidentă, amplificată fiind de aplauzele ucenicilor săi. Apoi, Phil pare să-l ia pe băiat sub aripa lui. Este acest ultim gest o slăbiciune care îl lasă pe Phil expus sau un complot care se transformă mai departe în amenințare? Filmul regizat de Jane Campion captivează de la primele scene până la finalul care te va lua cu siguranță prin surprindere.

Spider-Man: No Way Home

Pentru prima dată în istoria cinematografică a lui Spider-Man, acesta este demascat și nu mai găsește nicio variantă de a-și separa viața normală de presiunile și riscurile care vin la pachet cu ceea ce înseamnă a fi un supererou. El se vede nevoit să îi ceară ajutorul lui Doctor Strange, însă lucrurile devin și mai periculoase decât se aștepta, forțându-l să descopere ce înseamnă cu adevărat a fi Spider-Man. Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch și Marisa Tomei fac parte din distribuție. Este fără îndoială filmul care s-a bucurat de cel mai mare succes la box-office în acest an și pe bună dreptate. Are de toate: scene de acțiune, umor, puțin romantism, efecte speciale și răsturnări de situație care te vor ține cu sufletul la gură.

The Lost Daughter

Vacanța liniștită la mare a unei femei ia o turnură tulburătoare după ce obsesia ei pentru o tânără mamă cazată într-o vilă din apropiere îi trezește amintiri. În rolurile principale vei vedea actori cunoscuți și talentați precum Olivia Colman, Dakota Johnson, Peter Sarsgaard și Paul Mescal. Filmul regizat de Maggie Gyllenhaal a câștigat deja numeroase premii și cu siguranță nu se va opri aici. Este tulburător, captivant, emoționant și nu îl vei putea uita prea curând.

Belfast

Regizat de Kenneth Branagh, filmul spune povestea unui tânăr care crește în mijlocul clasei muncitoare din Belfast în turbulenții ani 60 și ne aduce interpretări de excepție ale actorilor Judi Dench, Jamie Dornan, Caitriona Balfe și tânărul Jude Hill. Filmată în cea mai mare parte în alb-negru, pelicula este extrem de emoționantă și de o frumusețe care te copleșește, momentele amuzante îmbinându-se armonios cu cele dramatice.

Petite Maman

Este întotdeauna deosebit de greu să îți iei adio de la o persoană iubită, în special atunci când ești copil, iar exact acest sentiment este prezentat cu grație și emoție în acest film. Pelicula spune povestea micuței Nelly, în vârstă de opt ani, care, după moartea bunicii, se vede abandonată de către mama ei la casa din provincie a familiei. Rămasă a nimănui, Nelly formează o prietenie imaginară cu ceea ce crede ea că este mama ei în copilărie, alături de care construiește un fort în pădure, se joacă de-a detectivul, face clătite și discută despre un viitor comun.

Passing

Tessa Thompson și Ruth Negga interpretează rolurile principale din această dramă care marchează debutul regizoral al talentatei Rebecca Hall și despre criticii au avut numai cuvinte de laudă. Acțiunea filmului are loc în New Yorkul anilor 20, când o femeie de culoare își vede lumea dată peste cap după ce în viața ei apare o fostă prietenă din copilărie care se dă drept albă.

The Green Knight

Lansarea peliculei The Green Knight, care îl are în rolul principal pe Dev Patel interpretându-l pe cavalerul Sir Gawain de la curtea Regelui Arthur, a fost amânată mai bine de un an din cauza pandemiei. În acest caz, amânarea a fost de bun augur, conferindu-i regizorului David Lowery suficient timp pentru a regândi și re-edita această fantezie care îmbină scenele de acțiune cu unele accente horror, abordând cu dibăcie teme precum tentațiile omenești, lupta pentru onoare și inevitabila moarte.

Foto: PR

