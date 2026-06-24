Emil Rengle și Alejandro Fernandez, noi detalii despre prima întâlnire a familiilor lor: „Am fost neliniștiți”

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro, au vorbit despre momentul emoționant în care și-au adus familiile împreună pentru prima dată.

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  de  ELLE.ro
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Momentul în care partenerul își cunoaște familia este, pentru multe cupluri, unul dintre cele mai importante praguri într-o relație. Pentru Emil Rengle și Alejandro Fernandez, emoțiile au fost cu atât mai mari cu cât întâlnirea a adus față în față două familii provenite din medii și culturi diferite. Cu toate acestea, experiența s-a dovedit a fi una mult mai frumoasă decât și-ar fi imaginat.

Cum a decurs întâlnirea cu părinții

Într-un interviu acordat recent, cei doi au vorbit despre prima întâlnire dintre părinții lor și despre modul în care temerile inițiale au fost înlocuite rapid de apropiere și naturalețe. Deși diferențele de limbă au reprezentat o provocare, acestea nu au stat în calea unei conexiuni autentice.

Alejandro a mărturisit că el și Emil au privit acest moment cu emoție, mai ales că relația lor ajunsese deja într-o etapă importantă.

„La început, am fost neliniștiți să aducem familiile împreună, eram deja de ceva vreme împreună și o astfel de întâlnire se simte mereu ca un reper. Dar când a venit momentul, nu putea să meargă mai bine. Bariera de limbă era evidentă, așa că Google Translate a fost mereu la îndemână, însă asta nu i-a împiedicat pe ai noștri să se conecteze. Îmi amintesc clar cum stăteau în grădină, dându-și telefonul unul altuia, țesând conversații stângace în italiană, spaniolă, engleză și română. Pentru Emil știu că acea noapte a avut o mare însemnătate. Pentru mine, a părut un moment de vindecare, ca și cum un strat de grijă pe care îl purtasem s-a topit. Întreaga seară s-a transformat dintr-un test anxios într-un început blând și sincer pentru ambele familii”, a spus Alejandro Fernandez pentru viva.ro.

La rândul său, Emil Rengle a povestit cât de impresionat a fost de familia partenerului său și de atmosfera pe care a descoperit-o în jurul acestora. Artistul spune că una dintre cele mai frumoase surprize a fost legătura care s-a creat între tatăl său și Alejandro.

„Pentru mine a fost o experiență foarte emoționantă. Să descopăr familia lui Alejandro, acest mix irish-spanish, a fost fascinant, de la umorul lor la mâncare, la felul în care trăiesc fiecare moment. Unul dintre cele mai frumoase lucruri este relația dintre tatăl meu și Alejandro. Au ajuns să vorbească pe FaceTime aproape săptămânal, au propriul lor „limbaj’, un mix de română, engleză și ce mai prind din spaniolă, și au construit o relație reală, sinceră. Alejandro a avut un impact foarte pozitiv asupra familiei mele. Este iubit de toată lumea și, într-un mod foarte natural, a adus mai multă deschidere și înțelegere în jurul nostru. Sper că, într-o țară ca România, unde încă există multe provocări când vine vorba de acceptarea comunității LGBTQ+, faptul că suntem vizibili și că ne arătăm relația ajută.”, a spus el pentru sursa citată.

Emil Rengle și Alejandro Fernandez, despre începutul relației lor

Emil Rengle și partenerul său, Alejandro Fernandez, continuă să vorbească deschis despre planurile lor de viitor și despre momentul în care își vor oficializa relația. Cei doi au confirmat încă de la finalul anului 2025 că își doresc o dublă ceremonie de nuntă, programată pentru anul 2027.

Cei doi vorbesc constant și despre modul în care își împart viața profesională și personală, întrucât activează în mai multe țări. Atât Emil Rengle, cât și Alejandro Fernandez își desfășoară activitatea între România și Dubai, unde au proiecte constante.

Într-un interviu acordat recent, cei doi au făcut dezvăluiri despre modul în care a început povestea lor de dragoste.

„Nu ne-am cunoscut într-un context artistic, ci pe o aplicație de dating. Și nu a fost deloc ‘love at first sight (n. red. dragoste la prima vedere) în sensul clasic. A fost, mai degrabă, un proces. Am ieșit la date-uri luni întregi”, a mărturisit Emil Rengle pentru VIVA!.

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Foto: Arhiva ELLE

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