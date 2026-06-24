Anca Țurcașiu și Călin Șerban au luat o decizie importantă privind căsătoria: „Ne-am legat pe veci așa”

Anca Țurcașiu și Călin Șerban formează un cuplu de peste doi ani, însă nu au în plan să ajungă din nou în fața altarului.

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  de  ELLE.ro
Anca Țurcașiu și Călin Șerban (1)
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Anca Țurcașiu și Călin Șerban trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de peste doi ani, iar relația lor pare să devină tot mai solidă pe măsură ce timpul trece. Deși sunt extrem de fericiți împreună, cei doi nu consideră că o căsătorie este necesară pentru a-și demonstra sentimentele.

Anca Țurcașiu, despre căsătoria cu Călin Șerban

După experiențele de viață prin care au trecut, inclusiv căsnicii încheiate și copii deja mari, actrița și partenerul său privesc lucrurile diferit atunci când vine vorba despre oficializarea relației. Într-o discuție recentă, Anca Țurcașiu a explicat că ea și iubitul ei au ajuns la concluzia că actele nu le-ar schimba cu nimic legătura.

„Am zis că nu facem asta. Ne-am legat pe veci așa, de ce să depunem niște acte, plus că fiecare dintre noi a fost căsătorit, pentru ce ne-ar trebui să ne legăm în felul acesta. Suntem amândoi bunici, ce ne-ar mai trebui” a declarat Anca Țurcașiu, în emisiunea „Furnicuțele” de la Antena 1.

Mai mult, vedeta i-a transmis lui Călin Șerban încă de la început să nu pregătească o cerere în căsătorie, pentru a evita o situație stânjenitoare în cazul în care nu s-ar simți pregătită pentru un astfel de pas. În schimb, partenerul său a venit cu o propunere inedită: atunci când va considera că este momentul potrivit, ea să fie cea care îl cere de soț.

Anca Țurcașiu, despre creșterea nepoatei sale

Actrița este bunică de doi ani și admite că, atunci când vine vorba de Zoe, este mult mai indulgentă decât era ca părinte.

„Sunt mult mai permisivă, da. Chiar sunt mult mai permisivă ca bunică. O ador pe Zoe și sunt în stare de orice”, a declarat ea pentru Spynews.ro.

Cu toate acestea, artista a precizat că nu a avut ocazia să rămână singură cu fetița. Fiul și nora preferă, cel puțin pentru moment, să fie mereu alături de copil.

„Nu, nici nu vor să mi-o lase singură acasă. Ne întâlnim în parc sau mergem în vizită ori vin ei în vizită, dar să o lase la mine n-au vrut niciodată. Vor ei să o crească, nu vor să o crească altcineva. Probabil o vor lăsa și la mine atunci când va crește mai mare. E un sentiment foarte frumos să fii bunică, e unic”, a mai spus vedeta.

Pe lângă viața de familie, Anca Țurcașiu continuă să impresioneze și prin forma fizică de invidiat, pe care o menține de ani buni. Într-un interviu recent acordat la PRO TV, ea a vorbit despre stilul său alimentar și despre alegerile care au ajutat-o să se mențină sănătoasă. Artista spune că nu a renunțat la anumite alimente din motive estetice, ci pentru că așa a simțit că i se potrivește.

„N-am fost o carnivoră de fel. Nu a avut legătură cu a fi mai sănătoasă sau a arăta într-un fel. Este un mod de viață această alimentație, dar eu nu dau sfaturi nimănui. Fiecare are anumite pofte, anumite plăceri. Mănânc din când în când pește. Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”, a explicat Anca Țurcașiu.

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Foto: Instagram

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