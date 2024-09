La un an de la divorțul de Jim Toth, Reese Witherspoon are o nouă relație. Cine este bărbatul din viața actriței

La un an de la divorțul de Jim Toth, Reese Witherspoon este pregătită să își refacă viața amoroasă. Cel puțin asta susțin surse apropiate actriței, care au declarat în exclusivitate pentru publicația PEOPLE că Witherspoon formează un cuplu cu Oliver Haarmann, un bărbat în vârstă de 57 de ani care lucrează în domeniul fondurilor private de investiții. Cei doi au participat săptămâna aceasta la un eveniment Assouline în New York, la care au fost prezenți și Roger Federer, și Anna Wintour.

În imaginile obținute de PEOPLE, Haarmann purta un sacou bleumarin, o cămașă albastră și o pereche de pantaloni kaki. Witherspoon a optat pentru o rochie neagră cu mâneci scurte și sandale cu barete în aceeași nuanță.

Pe 30 iulie, Witherspoon și Haarmann, care este coproprietar minoritar al echipei NHL New York Islanders și partener fondator al Searchlight Capital, au fost văzuți din nou împreună în New York. Cei doi au ajuns cu elicopterul pe 29 iulie și au luat cina a doua zi la restaurantul L’Artusi din cartierul West Village.

O sursă a declarat pentru PEOPLE la acea vreme că Reese Witherspoon și Oliver Haarmann erau „prieteni”, în timp ce un alt apropiat a menționat că actrița „ia lucrurile încet când vine vorba de întâlniri”. „Îi place, dar nu vrea ca asta să fie un punct central al vieții sale. Este ocupată cu munca și cu fiul ei. Acestea sunt cele mai mari priorități ale ei.”

În martie 2023, Reese Witherspoon a anunțat pe contul său de Instagram că ea și soțul său, Jim Toth, au decis să meargă pe drumuri separate.

„Avem câteva veşti personale de împărtășit. Cu multă grijă şi considerație am luat decizia dificilă de a divorța. Ne-am bucurat de atâția ani minunați împreună şi mergem înainte cu dragoste şi respect reciproc pentru tot ceea ce am creat împreună”, a declarat actrița.

Într-un interviu oferit revistei Harpers Bazaar, Reese Witherspoon a vorbit pentru prima oară despre despărțirea de Jim Toth, mărturisind că trece printr-o perioadă „vulnerabilă.”

„Când am mai divorțat, presa tabloidă a ajuns să le spună oamenilor cum mă simțeam sau cum procesam despărțirea, și am simțit că lucrurile scapă de sub control. Să pot vorbi direct cu oamenii despre ceea ce se întâmplă în viața mea și să împărtășesc aceste lucruri la fel cum împărtășesc experiențele profesionale deosebite sau experiențele personale, mă face să mă simt mult mai autentică fiindcă pot spune lucrurile cu propria mea voce și nu las pe altcineva să controleze ceea ce se întâmplă.”