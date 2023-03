Motivul pentru care Reese Witherspoon divorțează de Jim Toth după 12 ani de căsnicie

În urmă cu trei zile, Reese Witherspoon a anunțat pe contul său Instagram faptul că ea și soțul său, Jim Toth, au decis să meargă pe drumuri separate.

„Avem câteva veşti personale de împărtășit. Cu multă grijă şi considerație am luat decizia dificilă de a divorța. Ne-am bucurat de atâția ani minunați împreună şi mergem înainte cu dragoste şi respect reciproc pentru tot ceea ce am creat împreună”, a declarat actrița.

Potrivit unei surse apropiate, cei doi au decis să se despartă fiindcă iubirea lor se transformase într-o relație platonică.

„Nu există niciun scandal sau dramă mare, doar doi oameni care, în esență, cresc un copil împreună, și nu mai au sentimente romantice unul pentru celălalt”, a declarat sursa pentru Page Six.

Aceasta a mai afirmat și că între cei doi nu mai există „nicio scânteie și niciun fel de romantism”. Cu toate acestea, Witherspoon și Toth încă nu au depus actele de divorț, și vor continua să lucreze împreună și să îl crească pe băiețelul lor, Tennessee, în vârstă de 10 ani.

„Ea a devenit mult mai puternică decât era când s-au căsătorit și și-a extins domeniile de interes în foarte multe feluri”, a mai spus sursa, potrivit Page Six.

Reese Witherspoon și-a vândut în 2021 afacerea Hello Sunshine pentru suma de 900 de milioane de dolari. Potrivit unei alte surse apropiate, Toth este „o parte importantă a afacerii Hello Sunshine”, fiind implicat și „în alte afaceri și consilii de administrație”.

„Au construit multe împreună”, a mai spus sursa, subliniind faptul că Witherspoon și Toth „au avut o perioadă de 12 ani cu adevărat uimitoare”, dar că „viețile lor s-au mișcat într-un mod care i-a făcut să vrea să ia această decizie împreună”.

În trecut, Reese Witherspoon a mai fost căsătorită cu actorul Ryan Phillippe, alături de care are doi copii: Ava și Deacon. În urmă cu câțiva ani, actrița a vorbit despre căsătoria cu Phillippe, mărturisind că deși era extrem de tânără, nu regretă decizia luată.

„M-am căsătorit când aveam 23 de ani și aveam doi copii până să împlinesc 27 de ani. Uneori este bine să te cunoști pe tine mai întâi, însă eu nu aș schimba nimic din ce am făcut. I-am spus și fiicei mele că la 25 de ani de-abia începi să te cunoști.”

Witherspoon și Phillippe au divorțat în 2008, iar în 2011 actrița s-a recăsătorit cu impresarul Jim Toth. Witherspoon este una dintre cele mai de succes actrițe, dar și producătoare de la Hollywood. Aceasta a fost recompensată în 2006 cu premiul Oscar pentru rolul din Walk the Line, însă de la acel moment preocupările sale au depășit cu mult sfera actoriei. Aceasta s-a lansat și în afaceri, în film, dar și în diverse business-uri de modă, și este cunoscută și pentru implicarea sa caritabilă. Witherspoon susține în principal organizații care ajută femeile și copiii aflați în dificultate. Printre cele mai recente proiecte notabile ale sale se numără serialul HBO Big Little Lies, drama The Morning Show, miniseria Little Fires Everywhere, dar a produs și filme de succes precum Gone Girl sau Daisy Jones & The Six.

