În ce show TV ar vrea să participe Radu Ștefan Bănică alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu: „Ar fi o experiență interesantă”

Radu Ștefan Bănică nu exclude ideea de a participa într-o emisiune TV alături de iubita lui, Ioana Văllimărescu.

1. Radu Ștefan Bănică și Ioana Văllimărescu
Radu Ștefan Bănică și iubita lui, Ioana Văllimărescu, formează un cuplu de doi ani. Artistul și partenera lui au preferat să fie rezervați când vine vorba de apariții publice, însă uneori își mai surprind urmăritorii cu imagini speciale în care apar împreună.

Radu Ștefan Bănică dezvăluie lecțiile învățate de la mama și bunica lui

Radu Ștefan Bănică a vorbit recent cu sinceritate despre lecțiile pe care le-a învățat de la mama și bunica lui și care au contribuit la dezvoltarea și la felul în care este în prezent. 

„Mama și bunica mi-au insuflat valorile cele mai importante: respectul, bunătatea, credința și faptul că trebuie să îți ții cuvântul. Am învățat să fiu independent destul de repede și să mă descurc singur. Cred că acea perioadă m-a făcut mai matur decât eram, de fapt, la vârsta respectivă”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru libertatea.ro.

Radu Ștefan Bănică, despre un proiect TV alături de iubita lui

Radu Ștefan Bănică a dezvăluit că este deschis să participe într-un show TV împreună cu iubita lui, Ioana Văllimărescu.

„Nu exclud nimic. Asia Express ar fi o aventură total ieșită din zona mea de confort, dar cred că m-aș descurca. Power Couple… cred că ar fi o experiență interesantă și cu siguranță memorabilă pentru mine și Ioana.”

Cum s-a cunoscut Radu Ștefan Bănică cu iubita lui, Ioana Văllimărescu

Radu Ștefan Bănică a povestit recent cum s-a cunoscut cu Ioana Văllimărescu, dar și cum a început, de fapt, relația lor.

„Ne știam de mai înainte, cu vreun an înainte să fim împreună. E o poveste destul de amuzantă. Aveam un prieten care o plăcea, dar îi era rușine să o abordeze, așa că am intrat eu în vorbă cu ea în numele lui. Iar când am mers cu el să o vadă, am cunoscut-o și eu. Nu s-a întâmplat nimic atunci, evident, fiindcă nu mi-am permis, dar am aflat ulterior că nici între ei nu a fost nimic. Și uite că, peste un an, după ce ni s-au tot intersectat drumurile, am ajuns să fim împreună”, a declarat Radu Ștefan Bănică pentru VIVA!

Artistul a mai dezvăluit că el a fost cel care a făcut primul pas.

„Nu am știut de la început că e fata potrivită pentru mine. Nu pot să zic că a fost dragoste la prima vedere, dar sigur a fost atracție la prima vedere, da. Iar primul pas l-am făcut eu, evident.”

Radu Ștefan Bănică a precizat în trecut că în relația cu Ioana Văllimărescu nu este loc de gelozie.

„Nu există gelozie. Atâta timp cât relația este bazată pe încredere și tot ce trebuie, gelozia nu își are locul. Ești gelos în momentul în care nu ești sigur pe relația ta, după părerea mea”, a spus Radu Ștefan Bănică pentru cancan.ro

Foto: Arhiva ELLE

