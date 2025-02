10 vedete de reality TV care au trecut la actorie

De la rolul lui Kim Kardashian ca Siobhan în American Horror Story până la interpretarea iconică a lui Nene Leakes în rolul antrenoarei Roz Washington din Glee, atunci când Hollywood-ul sună, vedetele au răspuns la apel. Și în timp ce reality TV-ul poate fi polarizant, a servit ca o rampă de lansare pentru unii dintre câștigătorii de Oscar preferați de astăzi

Glen Powell

Glen Powell, cunoscut pentru rolurile sale din „Anyone But You” și „Twisters”, a participat la 13 ani la un reality show numit „Endurance”, care era similar cu „Survivor” pentru copii. Show-ul, difuzat pe Discovery Kids, s-a dovedit a fi o experiență scurtă pentru Powell, care a fost eliminat în prima săptămână, după ce și-a dorit foarte mult să participe.

„Partea cu adevărat tristă este că am vrut să fiu pe acest show foarte rău și am fost eliminat în prima episod,” a declarat el la „The Late Show with Steven Colbert”.

Kim Kardashian

Kim Kardashian, cunoscută din televiziune, a debutat în actorie în sezonul 12 al serialului „American Horror Story” pe 20 septembrie, jucând rolul lui Siobhan, publicista lui Anna Victoria Alcott (Emma Roberts). Aceasta nu este prima ei experiență în actorie; ea a mai apărut în „How I Met Your Mother” și „Disaster Movie”. Ryan Murphy, creatorul AHS, a lăudat-o pentru talentul său.

Nene Leakes

Nene Leakes, cunoscută pentru personalitatea sa puternică și sinceritatea ei, aproape că a ratat rolul lui Roz Washington în „Glee”. Leakes a povestit cum a primit apeluri de la cineva care se prezenta drept Ryan Murphy, dar inițial a crezut că era o glumă. După ce managerul ei a verificat, s-a confirmat că Murphy era într-adevăr creatorul show-ului. Această întâlnire nu doar că i-a adus rolul în „Glee” timp de patru sezoane, dar i-a deschis și oportunitatea de a juca în „The New Normal”.

Jennifer Hudson

Jennifer Hudson a avut una dintre cele mai remarcabile reveniri în carieră după ce a fost eliminată din „American Idol.” Cariera ei a explodat cu un rol deosebit în „Dreamgirls,” alături de Eddie Murphy, Jamie Foxx, Beyoncé și Anika Noni Rose, câștigând un Oscar pentru Cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea lui Effie White. După acest succes, Hudson a obținut două premii Grammy, un premiu Tony pentru producția „A Strange Loop” și un premiu Emmy pentru „Baba Yaga” din 2020.

Emma Stone

La o vârstă fragedă, Emma Stone a participat la un reality show de pe VH1 intitulat „In Search of the New Partridge Family.” Așa cum sugerează și titlul, concurenții luptau pentru un rol într-un nou serial TV numit „The New Partridge Family.” Deși Stone a câștigat rolul lui Laurie Partridge, emisiunea nu a fost niciodată preluată.

„Intram acolo oftând, gândindu-mă că e doar un concurs tip reality, dar după șapte săptămâni, îți dorești cu adevărat să câștigi,” și-a amintit Stone, conform Entertainment Weekly.

Julianne Hough

Ea și-a făcut un nume ca unul dintre profesioniștii de la Dancing with the Stars, iar în 2011, Julianne Hough și-a mutat faimoasele mișcări pe marele ecran când a jucat rolul lui Ariel Moore în remake-ul Footloose. Ulterior, Hough și-a stabilit o carieră solidă de actriță cu roluri în „Rock of Ages”, „Safe Haven”, „Dirty Grandpa” și „Grease Live!”

Yaya DaCosta

Yaya DaCosta, cunoscută din rolul April Sexton în „Chicago Med,” a participat la sezonul 3 al „America’s Next Top Model.” În 2018, după ce Winnie Harlow a spus că emisiunea nu i-a avansat cariera de model, DaCosta a susținut că reality show-ul se bazează pe iluzie și că, pentru a avea succes în modeling, este necesar un agent. În afară de „Chicago Med,” DaCosta a jucat și în biografia Lifetime despre Whitney Houston și în „The Butler” de Lee Daniels.

Jamie Chung

Jamie Chung, cunoscută din „Lovecraft Country,” „Once Upon a Time,” și alte producții, și-a început cariera în „The Real World: San Diego.” Într-un interviu din 2021, Chung a spus că nu îi este rușine de începuturile sale, subliniind că emisiunea i-a oferit oportunitatea de a trăi alături de alți șase străini și a contribuit la dezvoltarea sa profesională. „Nu cred că social media poate oferi aceleași experiențe, cum ar fi discuțiile și dezacordurile într-un spațiu comun timp de trei luni,” a adăugat ea.

Katharine McPhee

O altă vedetă American Idol, Katharine McPhee, și-a găsit succesul și pe marele ecran după ce a participat la sezonul 5 al emisiunii. Ea a apărut în filme precum „House Bunny”, „Peace”, „Love and Misunderstanding”, „The Tiger Rising” și multe altele – ca să nu mai vorbim de „Smash” și „Scorpion”.

Lio Tipton

După aparițiile în „America’s Next Top Model,” Lio Tipton s-a remarcat în filme precum „Crazy, Stupid, Love,” „Warm Bodies” și „Two Night Stand.” Într-un interviu din 2012, Tipton a spus că multe roluri nu le dezvăluie imediat proveniența din ANTM, menționând că judecarea pe baza trecutului în modeling este superficială. „Modelingul a fost ceva întâmplător; actoria a fost planificată,” a adăugat Tipton, explicând că s-a mutat la Los Angeles pentru scenariu și regie și că actoria a fost întotdeauna pasiunea ei.

