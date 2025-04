Paris Hilton, imagini spectaculoase din călătoria sa „de neuitat” în Hawaii cu cei doi copii ai săi: „Distracția în familie”

Paris Hilton, în vârstă de 44 de ani, se bucură din plin de rolul de mamă și a împărtășit fanilor un moment special petrecut alături de familia ei în Hawaii. Luni, 7 aprilie, vedeta a postat pe TikTok un videoclip cu imagini din vacanța petrecută alături de soțul ei, Carter Reum, și cei doi copii: băiețelul Phoenix, în vârstă de 2 ani, și fetița London, de 17 luni.

Paris Hilton, vacanță de vis în Hawaii

În clipul emoționant apar momente tandre de la malul mării, înot în ocean, plimbări prin hotel și chiar o vizită la delfini. „Eu și #Ohana mea 🥹🌺 Ne-am distrat atât de mult în Hawaii, jucându-ne pe plajă și în valuri cu #CutesieCrew-ul meu,” a scris Paris în descriere.

În luna martie, vedeta din Paris in Love a postat imagini de la Gala Oscar 2025, unde întreaga familie a fost îmbrăcată în ținute elegante. Paris și fiica ei London au purtat rochii lungi argintii, strălucitoare, în timp ce Phoenix a purtat pentru prima dată un smoking negru cu papion, asortându-se cu tatăl său.

„Îmi place să mă asortez cu #CutesieCrew-ul meu 🥰', a scris Hilton. „Cât de adorabil e Phoenix în primul lui smoking? 🥹👶🏼' View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

În ianuarie, Paris i-a dus pe cei mici la evenimentul caritabil Young Hearts Friends Fest organizat de God’s Love We Deliver, la Museum of Ice Cream din New York. În imagini, Paris apare cu London și Phoenix în brațe, zâmbind larg în fața camerelor. London purta o ținută roz, cu fundițe în păr, iar Phoenix era îmbrăcat într-un trening bleu.

Ulterior, Paris a fost surprinsă într-o fotografie alături de sora sa, Nicky Hilton Rothschild, care o ținea în brațe pe micuța London. Paris îl ținea pe Phoenix, iar cele două surori păreau vizibil fericite, zâmbind împreună.

Tot în ianuarie, Hilton a arătat fanilor cum încearcă să le aducă bucurie copiilor săi în ciuda incendiilor devastatoare din California. Într-un Reel emoționant postat pe Instagram, ea apare purtându-l pe Phoenix prin casă, arătându-i bradul de Crăciun care încă era împodobit.

„Uite, brăduțul tău e încă aici!” i-a spus Paris fiului ei. „Toți brăduții tăi sunt aici.” Camera se rotește, dezvăluind mai mulți pomi de Crăciun în casă, în timp ce Phoenix îi privește uimit de luminile colorate. „Chiar și în vremuri grele, am vrut să păstrez brăduții pentru #CutesieCrew-ul meu, ca un strop de speranță 🥺✨💖,” a scris Hilton. „Incendiile au fost devastatoare, dar ceea ce contează cel mai mult este să fim puternici împreună 🙏 Trimit multă iubire tuturor celor afectați — sunteți în inima mea 🌲💕.”

foto: Arhiva ELLE

