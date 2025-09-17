Alex Velea, reacție surprinzătoare după ce s-a întâlnit cu Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei

Alex Velea și Vincenzo Castellano, fostul soț al Antoniei, au fost recent surprinși interacționând cu zâmbete și gesturi prietenoase la un eveniment monden, stârnind reacții pozitive din partea celor prezenți. Deși Alex nu a avut nicio legătură cu divorțul Antoniei de Vincenzo, finalizat în 2020, întâlnirea a arătat că cei doi bărbați pot menține o relație bună.

Ce relație este între Alex Velea și Vincenzo Castellano

Antonia și Vincenzo s-au căsătorit în 2011, când artista era deja o figură cunoscută pe scena muzicală, iar el provenea dintr-o familie cu o situație financiară solidă. După doi ani, au decis să se despartă, iar divorțul s-a oficializat abia în 2020. Cu toate acestea, ei au reușit să păstreze o relație respectuoasă, pentru binele fiicei lor, Maya.

În paralel, Antonia și Alex Velea formează un cuplu din 2012 și au doi băieți împreună: Dominic, născut în 2014, și Akim, născut în 2016. Maya locuiește în Italia, iar mama ei o vizitează cât de des poate. Relația dintre Alex și Maya este una foarte bună, iar cei trei copii cresc într-un mediu armonios.

Întâlnirea dintre Alex și Vincenzo la eveniment a captat imediat atenția celor din jur. Cei doi s-au salutat, și-au strâns mâinile și au schimbat câteva vorbe, dovedind că pot interacționa relaxat și respectuos, fără tensiunile la care unii se așteptau. Fotografii de la paparazzi Wowbiz surprind clar atmosfera cordială dintre ei.

De asemenea, Alex Velea a călătorit de mai multe ori în Italia alături de Antonia și cei doi băieți pentru a petrece timp cu Maya. Pe rețelele de socializare, apar frecvent imagini în care Vincenzo se află alături de actuala lui parteneră, ceea ce indică o relație armonioasă între toți cei implicați.

Detalii despre relația dintre Antonia și tatăl fiicei sale

Antonia a trecut printr-un îndelungat și mediatizat proces de divorț cu Vincenzo Castellano, mai cu seamă datorat luptei pentru custodia fiicei lor, Maya. Divorțul a ajuns la final în 2020, și, deși custodia este împărțită între cei doi părinți, Maya continuă să trăiască în Italia, alături de tatăl său.

Într-un interviu pentru eg.ro, acordat în urmă cu ceva timp, Antonia a vorbit despre tatăl fiicei sale. Artista a fost întrebată ce relație are acum cu Vincenzo Castellano, fostul ei soț, având în vedere că fiecare dintre ei și-au refăcut viața.

„Totul este bine în relația noastră, pentru că îi dorim binele Mayei și amândoi facem tot ce ține de noi ca ea să fie fericită. Așa că relația noastră este pe cât se poate de normală și de civilizată.'

Antonia, despre rolul de mamă a trei copii

Pe 1 iunie, chiar de Ziua Copilului, Antonia a făcut o postare pe rețelele de socializare în care a vorbit despre provocările întâmpinate în viața de mamă a trei copii.

„Am devenit mamă când eram încă o fată care abia învăța cine e… Nu știam nimic despre viață, dar cumva, odată cu el, am început să învăț tot ce contează. Nu a fost ușor. Am crescut împreună. N-am fost niciodată mai obosită, mai speriată și mai plină de dragoste ca de când am devenit mamă. Ei mi-au dat un sens nou în fiecare lucru mic. M-au învățat să fiu răbdătoare, să iubesc fără condiții, să lupt chiar și când nu mai am putere. Nu sunt o mamă perfectă, dar iubirea mea pentru ei e. Și sper că, dincolo de toate greșelile mele, vor simți asta. La mulți ani, sufletele mele. Copiii mei. Inima mea în mai multe bucăți. Ați fost și veți fi întotdeauna cel mai frumos dar pe care l-a putut primi fata aia tânără care abia învăța să trăiască!', a scris Antonia.

