Adrian Nartea, confesiuni despre operațiile estetice. Ce părere are actorul despre proceduri: „O să apelez"

Adrian Nartea a vorbit sincer și deschis despre părerea lui în materie de operații estetice.

  de ELLE.ro
Adrian Nartea, sotia si cele doua fiice ale lor (1)
La 44 de ani, Adrian Nartea rămâne unul dintre cei mai apreciați actori din România și un exemplu de echilibru între carieră, familie și stil de viață sănătos. Actorul, cunoscut pentru rolurile sale din teatru și din serialul „Vlad”, acordă o atenție deosebită formei fizice și imaginii personale, dar recunoaște fără rezerve că nu este împotriva intervențiilor estetice.

Adrian Nartea, declarații sincere despre operațiile estetice

De mai bine de 15 ani, Adrian trăiește o poveste frumoasă alături de Alina, partenera sa de viață, iar împreună au două fetițe care le fac zilele mai frumoase. În ciuda programului încărcat, actorul reușește să găsească timp pentru familie și pentru pasiunile personale, păstrându-și energia și forma fizică de invidiat.

Când vine vorba despre operațiile estetice, Adrian are o poziție clară și nu se sfiește să o expună.

„Atunci când e nevoie, bineînțeles că da”, spune el, subliniind că intervențiile sunt utile doar atunci când există un motiv real și conștient.

Astfel, actorul explică și că, uneori, oamenii confundă dorința cu necesitatea, iar decizia de a apela la astfel de proceduri trebuie cântărită atent.

„Sunt utile operațiile estetice, sunt cât se poate de utile și sunt un miracol pentru tehnologia modernă. Important este când vrei să ți le aplici și de ce. E clar că sunt pro, e clar că și eu, probabil, o să apelez dacă am nevoie, dar acest ‘am nevoie’ trebuie definit. Pentru că sunt persoane care nu au nevoie și consideră că au nevoie. Și, atunci, problema este undeva, altundeva. Și trebuie să ne dăm seama: ‘ok, de ce zic eu că am nevoie când toată lumea zice că nu ai nevoie?’. Și să încerci să cauți, să te gândești. După ce cântărești toate lucrurile, te gândești: ‘ok, bun, mai am nevoie sau nu mai am nevoie’. Dar dacă nu ai nevoie, ți-am zis că acolo e definiția și acolo trebuie să lucrăm. Atunci când e nevoie, bineînțeles că da. Când nu este nevoie, trebuie să te gândești de ce vrei”, a explicat Adrian Nartea, potrivit ego.ro.

Actorul consideră, de asemenea, că presiunea mediului online și modelele promovate acolo îi fac pe oameni să creadă că au nevoie de modificări fizice, chiar dacă nu este cazul.

„Cu siguranță are legătură cu internetul, modelele pe care ni le creăm, cât de bine ne simțim noi în pielea noastră așa cum suntem, cât de mult vrem să ne modificăm, sperând că modificările astea exterioare să ne ajute și la cele interioare. Da, ele ajută, dar tot din interior trebuie să plece. Că de multe ori vii, îți faci modificări și peste șase luni nu mai ești mulțumită sau mulțumit. Și atunci asta e de gândit, de ce? Și mergi mai departe și mai departe și mai departe și intri într-un vortex. Atunci e bine totuși să te gândești: ‘ok, stai un pic, de ce sunt așa de nemulțumită sau nemulțumit de mine?’ Și după aceea să… Dar sunt pro acestor lucruri”, a concluzionat actorul.

Adrian Nartea, dezvăluiri emoționante despre fiicele sale

Adrian Nartea trăiește de mai mulți ani o poveste de dragoste cu Alina Ferinceac. S-au cunoscut în 2010, în Tunisia, la o ședință foto. La vremea respectivă, amândoi activau în modelling. Cei doi s-au căsătorit în 2014 și au împreună două fete, pe Mara și Petra.

În ceea ce privește viața lui personală, Adrian Nartea preferă discreția și sunt puține ocaziile în care vorbește despre acest aspect. Dar, recent, actorul a făcut câteva mărturisiri despre viața lui de familie și cele două fiice ale sale.

„Sunt cel mai tare tătic ever! Încerc să fiu cât se poate de prezent cu toate condițiile astea. E mișto cu fetele! Sarcina mea este să le arăt lor un exemplu de bărbat pe care ele să și-l dorească atunci când o să fie mari. Nu e o sarcină ușoară, dar pentru mine este o sarcină destul de ok de îndeplinit pentru că eu vreau să am grijă să fiu un model pentru ele. Vreau să fac lucrurile așa cum trebuie ca să fiu un exemplu pentru ele”, a declarat actorul pentru Click!.

