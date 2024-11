Adrian Nartea, dezvăluiri despre banii câștigați la Asia Express și ce vrea să facă cu suma obținută: „Cea mai bună investiție…”

În ediția din 16 octombrie 2024 a emisiunii Asia Express – Drumul Zeilor, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au fost eliminați din competiție, o veste care i-a emoționat profund pe cei doi, făcându-i să izbucnească în lacrimi. Eliminarea lui Adrian Nartea și a lui Cosmin Vîjeu a marcat sfârșitul parcursului lor în această aventură intensă, după ce au luptat cu determinare în fața provocărilor impuse de emisiune.

Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu au fost vizibil afectați, exprimându-și tristețea profundă pentru plecarea din competiție. Adrian a mărturisit cu lacrimi în ochi cât de mult a însemnat această aventură pentru el, descriind experiența ca pe una transformatoare, lăsând un „gol în suflet”. Deși gândul de a-și revedea familiile le-a adus o oarecare bucurie, despărțirea de ceilalți concurenți a fost extrem de dificilă.

Potrivit surselor mondene, pentru participarea sa la Asia Express, Adrian Nartea și Cosmin Vîjeu ar fi obținut, fiecare, suma de 14.000 de euro.

Într-un interviu acordat recent, actorul Adrian Nartea a vorbit despre planurile pe care le are cu privire la banii obținuți la Asia Express.

„În momentul ăsta nu poți să zici că am câștigat atât de mulți bani să fac afaceri și nu poți să zici că am câștigat atât de puțini bani să nu conteze. Și atunci cea mai bună investiție pe care să o faci este în tine și în familie. Adică într-un trai cât de cât decent, în a asigura un viitor pentru fete în toate felurile posibile și a investi în mine, tocmai pentru a fi cea mai bună variantă a mea. După toate experiențele astea îți dai seama că lucrurile astea materiale sunt utile până la un punct, dar nu sunt cele care contează cu adevărat. Adică până una alta, un zâmbet este mult mai valoros decât orice mașină și orice locuință. Și atunci astea sunt focusul și de aici poți să pornești. Ok, investesc pentru un viitor, pentru ca fetele să fie confortabile mai încolo”, a declarat actorul pentru CANCAN.RO.