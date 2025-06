Daciana Sârbu a vorbit deschis despre procesul de adopție al Mariei: „A mai avut o familie care a încercat și a renunțat”

Daciana Sârbu a vorbit recent despre experiența emoționantă a adopției unei fetițe din sistemul de protecție socială, eveniment care a schimbat profund familia ei. Acum cinci ani, ea și fostul premier Victor Ponta au adus-o acasă pe Maria, o fetiță de 6 ani cu probleme de sănătate și un trecut dificil.

Deși aveau deja un copil, pe Irina, și Victor Ponta era tată și dintr-o relație anterioară, decizia a venit dintr-o dorință profundă de a face bine. Procesul birocratic nu a fost deloc simplu. A fost nevoie de doi ani pentru evaluare, dar trecerea pe lista pentru copiii greu adoptabili a grăbit întâlnirea cu Maria.

„În primul rând pentru că în momentul în care am decis să facem asta, am zis că facem întâi pentru un suflet. Noi aveam copil. Nu eram în situația în care ne doream un bebeluș. Era pentru noi, pentru sufletul nostru. Voiam să facem bine, cumva. Avea 5 ani, avea și o problemă de sănătate și o are în continuare. A mai avut o familie care a încercat adopția și a renunțat. Foarte complicat. Nu m-a înțeles nimeni. Eu am văzut-o prima oară și am zis să rămân pe drumul ăsta, nu să mai văd alți copii și apoi să mă gândesc că nu le-am oferit această șansă acelora. Am zis nu, dacă am spus ea, atunci așa va rămâne. E un proces înainte, atunci când se află dacă ești familia aptă pentru adopție, care a durat doi ani. În momentul în care optezi pentru lista copiilor greu adoptabili, lucrurile merg mai simplu. Întâlnirea se face imediat, urmează procesul, cu un număr de întâlniri”, a povestit Daciana Sârbu în emisiunea „Puterea unui lider.”