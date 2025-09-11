Ana Baniciu, imagini din vacanța cu familia. Ce destinație au ales artista și soțul ei

Ana Baniciu se bucură de o vacanță de vis cu familia.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Ana Baniciu în vacanță (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 10

Ana Baniciu se bucură de momente speciale alături de familia sa în Grecia, unde vacanța pare desprinsă din povești. Micuțul Aris este mereu alături de părinți, iar artista nu ezită să împărtășească clipele frumoase cu fanii ei pe rețelele sociale.

Ana Baniciu, vacanță în Grecia

Ana Baniciu și-a surprins urmăritorii cu o fotografie în care apare alături de fiul ei, Aris, însoțită de o declarație emoționantă:

„Iubirea vieții mele”.

Ana Baniciu se află la doar un an de la nașterea lui Aris, însă formele sale fizice sunt de invidiat, pe care le afișează cu mândrie. Pe malul mării, artista se relaxează cu un cocktail în mână, admirând peisajul și bucurându-se de briza grecească. Într-un videoclip postat recent, partenerul ei dansează pe muzică tradițională grecească, ținându-l în brațe pe micuțul Aris, iar întreaga familie radiază de fericire.

„Apus, briză, Grecia. Exact cum trebuie”, a scris Ana Baniciu pe Instagram, evidențiind starea de bine și atmosfera relaxantă a vacanței.

Detalii despre rolul de mamă

Ana Baniciu formează un cuplu alături de Edy Kovacs. Cei doi s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. Vedeta a fost condusă la altar de către tatăl ei, artistul Mircea Baniciu.

Într-un interviu acordat recent, Ana Baniciu a vorbit despre viața de familie și despre cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de soțul ei, Edy Kovacs. Artista și partenerul ei păstrează un echilibru între viața lor personală și cea profesională. De când a venit pe lume Aris, viața celor doi s-a schimbat complet.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a declarat Ana Baniciu pentru CANCAN.RO

Pe plan profesional, Ana Baniciu își dorește să revină treptat în studio, după ce maternitatea i-a adus o nouă perspectivă asupra timpului și priorităților. Deși rutina zilnică s-a schimbat considerabil odată cu venirea pe lume a micuțului Aris, artista este hotărâtă să își reia activitatea muzicală pas cu pas.

„Pe plan muzical, vreau să o iau treptat. E o perioadă obositoare după ce am născut și m-am cam forjat. Uite că Universul îți mai zice să te mai calmezi, să nu mă obosesc așa tare. Urmează o vacanță de relaxare. Nu știm când, dar ne dorim. Noi vrem să plecăm cu cel mic și de aceea am amânat vacanța”, a încheiat artista.

Citește și:
Prințesa Charlene de Monaco a atras toate privirile la un eveniment special. Cum a apărut alături de Prințul Albert

Foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) Rapit de pirati - Ediția 26 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) Printesa si broscoiul - Ediția nr. 17 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) Aladin - Ediția nr. 16 (Poveşti de aur ) 21.13 RON Cumpără acum
Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) Ediția nr. 29 - Irlanda (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) Ediția nr. 28 - Tanzania (Țările Lumii) 26.42 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Kendall Jenner renunță la modeling pentru a-și urma adevărata pasiune: “Îmi place viața simplă”
People
Kendall Jenner renunță la modeling pentru a-și urma adevărata pasiune: “Îmi place viața simplă”
La ce a fost nevoită să renunțe Alina Sorescu în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu: "Eram descurajată de partenerul meu de viață..."
People
La ce a fost nevoită să renunțe Alina Sorescu în timpul căsniciei cu Alexandru Ciucu: "Eram descurajată de partenerul meu de viață..."
Selena Gomez, noi dezvăluiri despre nunta cu Benny Blanco: "Sunt foarte norocoasă”
People
Selena Gomez, noi dezvăluiri despre nunta cu Benny Blanco: "Sunt foarte norocoasă”
Cătălin Scărlătescu, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: "Mie nu îmi merge personal"
People
Cătălin Scărlătescu, primele declarații după zvonurile că s-ar fi despărțit de Doina Teodoru: "Mie nu îmi merge personal"
Miss Dior Essence - vezi cele mai șic apariții de la lansarea unui nou parfum care va face istorie
People
Miss Dior Essence - vezi cele mai șic apariții de la lansarea unui nou parfum care va face istorie
Noi detalii surprinzătoare despre conflictele din familia regală, Meghan Markle și Prințul Harry
People
Noi detalii surprinzătoare despre conflictele din familia regală, Meghan Markle și Prințul Harry
Libertatea
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Anunțul făcut de Cătălin Scărlătescu, după despărțirea de Doina Teodoru. Decizia luată de juratul MasterChef
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Cătălin Scărlătescu s-a despărțit de Doina Teodoru. Primele imagini cu juratul de la MasterChef și noua lui iubită
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Imaginea cu Gina Pistol nud care a stârnit controverse. Soția lui Smiley a renunțat complet la haine pe plajă
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Suferința ascunsă de Alina Sorescu în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu. „Nu se putea merge mai departe, având în vedere situația de abuz în care eram”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Sore: “N-aș refuza apariția în Las Fierbinți” | Madrí Excepcional x ELLE
Back to school - tendințele toamnei
Back to school - tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Tania Budi, în bikini decupat, după presupusul „amantlâc” cu Gigi Becali! Cum arată vedete
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Cine este primul soț al Ralucăi Bădulescu. Cu ce se ocupă Vali Pungă, tatăl singurului ei copil
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Asia Express sezonul 8, 10 septembrie 2025. Prima echipă eliminată de pe Drumul Eroilor. Medalia a fost roșie!
Unica.ro
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
A început săptămâna durerii pentru o zodie! Necazurile se vor ține scai de acești nativi. Valul de încercări le vor da viețile peste cap
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
Cuplul anului 2025!! Avem imaginile!! Ea 37 de ani, el... 63, prinși într-un moment de intimitate, pe stradă, când credeau că nimeni nu îi vede!! FOTO
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea actriță a reacționat dur. Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fata
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
„E bătaie de joc aici! Nu ne-am dat seama!” După ce Calina, fiica Catincăi Roman, le-a făcut scandal producătorilor de la Asia Express, Cătălin Bordea, fost câștigător al emisiunii, i-a transmis tinerei un mesaj dur, direct, neașteptat. „Dragă influenceriță...” Wooow, ce replică!!
catine.ro
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Misiunea ta spirituală, în funcție de luna în care te-ai născut
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025. Racii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Obiceiuri care te pot ajuta să-ți îmbunătățești concentrarea, conform specialiștilor
Elsa Hosk și Tom Daly s-au logodit. Cum arată inelul primit de vedetă și de ce a atras toate privirile
Elsa Hosk și Tom Daly s-au logodit. Cum arată inelul primit de vedetă și de ce a atras toate privirile
Mai multe din people
Cristin Cioran s-a mutat într-un alt oraș, după nașterea celui de-al doilea copil. Care a fost motivul: "Am decis să rămânem de tot"
Cristin Cioran s-a mutat într-un alt oraș, după nașterea celui de-al doilea copil. Care a fost motivul: "Am decis să rămânem de tot"
People

Cristina Cioran a decis să se mute din București.

+ Mai multe
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic: "El se aștepta ca eu să rămân în România, deși..."
Ella Vișan dezvăluie detalii despre despărțirea de Teo Costache de la Insula Iubirii. De ce se contrazic: "El se aștepta ca eu să rămân în România, deși..."
People

Ella Vișan s-a contrazis cu Teo Costache în privința despărțirii dintre ei, după Insula Iubirii.

+ Mai multe
Channing Tatum și Inka Williams, împreună pe covorul roșu, alături de fiica actorului
Channing Tatum și Inka Williams, împreună pe covorul roșu, alături de fiica actorului
People

Channing Tatum și Inka Williams și-au făcut debutul pe covorul roșu în calitate de cuplu.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC