Ana Baniciu, imagini din vacanța cu familia. Ce destinație au ales artista și soțul ei

Ana Baniciu se bucură de momente speciale alături de familia sa în Grecia, unde vacanța pare desprinsă din povești. Micuțul Aris este mereu alături de părinți, iar artista nu ezită să împărtășească clipele frumoase cu fanii ei pe rețelele sociale.

Ana Baniciu, vacanță în Grecia

Ana Baniciu și-a surprins urmăritorii cu o fotografie în care apare alături de fiul ei, Aris, însoțită de o declarație emoționantă:

„Iubirea vieții mele”.

Ana Baniciu se află la doar un an de la nașterea lui Aris, însă formele sale fizice sunt de invidiat, pe care le afișează cu mândrie. Pe malul mării, artista se relaxează cu un cocktail în mână, admirând peisajul și bucurându-se de briza grecească. Într-un videoclip postat recent, partenerul ei dansează pe muzică tradițională grecească, ținându-l în brațe pe micuțul Aris, iar întreaga familie radiază de fericire.

„Apus, briză, Grecia. Exact cum trebuie”, a scris Ana Baniciu pe Instagram, evidențiind starea de bine și atmosfera relaxantă a vacanței.

Detalii despre rolul de mamă

Ana Baniciu formează un cuplu alături de Edy Kovacs. Cei doi s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. Vedeta a fost condusă la altar de către tatăl ei, artistul Mircea Baniciu.

Într-un interviu acordat recent, Ana Baniciu a vorbit despre viața de familie și despre cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de soțul ei, Edy Kovacs. Artista și partenerul ei păstrează un echilibru între viața lor personală și cea profesională. De când a venit pe lume Aris, viața celor doi s-a schimbat complet.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a declarat Ana Baniciu pentru CANCAN.RO

Pe plan profesional, Ana Baniciu își dorește să revină treptat în studio, după ce maternitatea i-a adus o nouă perspectivă asupra timpului și priorităților. Deși rutina zilnică s-a schimbat considerabil odată cu venirea pe lume a micuțului Aris, artista este hotărâtă să își reia activitatea muzicală pas cu pas.

„Pe plan muzical, vreau să o iau treptat. E o perioadă obositoare după ce am născut și m-am cam forjat. Uite că Universul îți mai zice să te mai calmezi, să nu mă obosesc așa tare. Urmează o vacanță de relaxare. Nu știm când, dar ne dorim. Noi vrem să plecăm cu cel mic și de aceea am amânat vacanța”, a încheiat artista.

