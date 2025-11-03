Ana Baniciu și Edy Kovacs, imagini din escapada din Istanbul. Artista și soțul ei au plecat fără fiul lor: „Punem ceva la cale”

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au bifat o escapadă singuri, fără fiul lor, Aris.

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au plecat într-o scurtă escapadă în Turcia. Cei doi au ales ca această călătorie să o petreacă în doi, fără fiul lor, Aris. 

Ana Baniciu și Edy Kovacs, imagini din escapadă în Turcia

Ana Baniciu și Edy Kovacs au bifat prima lor escapadă fără fiul lor, Aris. Artista a dezvăluit că ea și soțul ei nu au plecat în vacanță, pentru că cei doi lucrează la un proiect pe care îl vor face public în curând. Vedeta a recunoscut că i-a fost greu să stea atât de mult timp departe de copilul ei. 

„Am plecat acum câteva zile spre Turcia.
Prima dată fără copil atâtea zile și da, nu e ușor.
Nu suntem în vacanță, chiar dacă din poze pare fix invers. E clar că am profitat, am mâncat tot ce se putea mânca, dar ideea e că punem ceva la cale
De ceva vreme lucrez la un proiect care mă duce într-o zonă foarte creativă și, știu, sună clișeu, dar până nu e totul la virgulă, nu zic nimic
Cert e că învăț. Mult. Și cred că asta e una dintre esențele vieții mele, să mă arunc mereu în lucruri noi și să învăț constant.
Abia aștept să vă arăt ce și cum. Până atunci, câteva poze cu noi și acest Istanbul viu, delicios și haotic, exact cum îmi place mie.”

Ana Baniciu, despre viața de familie

Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. În vara anului 2024, artista și soțul ei au devenit părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Aris. 

Într-un interviu acordat recent, Ana Baniciu a vorbit despre viața de familie și despre cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de soțul ei, Edy Kovacs. Artista și partenerul ei păstrează un echilibru între viața lor personală și cea profesională. De când a venit pe lume Aris, viața celor doi s-a schimbat complet.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a declarat Ana Baniciu pentru CANCAN.RO

Citește și:
Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: „Consider că am ajuns într-un moment în care…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
