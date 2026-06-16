Lucian Viziru, mesaj de revoltă pe internet. Ce măsuri a luat după ce fiul lui a fost amenințat cu moartea pe TikTok: „O să îți pară rău”

Lucian Viziru a povestit pe social media că a primit un mesaj care l-a șocat, în care fiul lui era amenințat cu moartea.

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  de  Andreea Ilie
Lucian Viziru, mesaj de revoltă pe internet. Ce măsuri a luat după ce fiul lui a fost amenințat cu moartea pe TikTok: "O să îți pară rău"

Publicul îl cunoaște pe Lucian Viziru datorită rolurilor interpretate în unele dintre cele mai cunoscute seriale românești, cum ar fi „Lacrimi de iubire”, „Iubire ca în filme”, dar și din filmele „Supraviețuitorul” și „Poker.” În trecut a făcut parte din trupa Gaz pe Foc, iar în 2015 a participat în show-ul Ferma Vedetelor de pe PRO TV.

Fiul lui Lucian Viziru, amenințat cu moartea

Lucian Viziru este foarte activ în ultima perioadă pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, unde discută cu fanii despre diverse aspecte ale vieții sale.

Printre numeroasele mesaje de susținere venite din partea celor care îl urmăresc, actorul are parte și de comentarii negative, așa cum era de așteptat. Însă, unele dintre aceste comentarii sunt revoltătoare, chiar amenințătoare.

Lucian Viziru a povestit pe social media că a primit un mesaj care l-a șocat, în care fiul lui era amenințat cu moartea.

„O să-ți găsești copilul rece”, este mesajul îngrozitor primit de actor.

Acesta a decis să apeleze la ajutorul poliției pentru a-l indentifica pe cel care a transmis acest mesaj.

„Deci, copilul mi-a fost amenințat cu moartea într-un live pe TikTok. Și ăsta este un mesaj pentru cel care a făcut-o. În cazul în care credeai că glumesc, ei bine, nu am glumit. O să te găsim. Nu eu personal neapărat, poliția, mă rog, altcineva, în fine. Cert este că ai mers prea departe și într-o zi o să îți dai seama de ce ai făcut și o să îți pară rău”, a spus Lucian Viziru în mediul online.

Lucian Viziru, nevoit să ceară ordin de protecție pentru fiul lui

Timp de șapte ani, Lucian Viziru a locuit în Germania alături de soția lui, Ema, cu care are și un băiat, pe nume Mihai. Acolo, el a fost antrenor de tenis. Actorul a decis să se întoarcă în România, aici unde se implică în diverse proiecte cinematografice.

Lucian Viziru se află în ultima vreme în atenția publicului nu datorită unui rol recent, ci a problemelor din viața personală.

Recent, în spațiul public au apărut zvonuri alarmante despre starea sa de sănătate. S-a speculat că actorul ar suferi de cancer pancreatic, însă acesta a negat categoric informațiile și a explicat care este, de fapt, problema medicală cu care se confruntă.

Acum, problemele îl vizează pe Mihai, fiul actorului. Actorul și soția lui, Ema, au fost nevoiți să apeleze la poliție și la instanță după ce fiul lor, Mihai, a fost implicat într-un conflict cu un coleg de școală, conflict ce a implicat loviri și amenințări. În cele din urmă, judecătorii au emis un ordin de protecție în favoarea adolescentului, iar lucrurile par a se fi liniștit.

Conflictul dintre cei doi adolescenți a avut loc într-un liceu din Capitală, unde cei doi studiază, iar după analizarea probelor și audierea părților implicate, instanța a concluzionat că situația a generat o stare reală de teamă pentru fiul actorului.

Între timp, lucrurile s-au calmat. Poliția i-a făcut dosar băiatului. Nu pot să dau prea multe detalii, dar ce pot să spun în plus este faptul că băiatul acela nu era la primul dosar. Dar, într-adevăr, a fost neplăcut pentru Mihai. Mai mult decât neplăcut, dar s-a rezolvat. Odată cu ordinul de restricție s-a potolit. A înțeles că ceea ce face la școală poate avea repercusiuni în viitor. Fiul meu are 15 ani și este în clasa a Vlll-a, și el, și acel băiat. Dar nu știu ce vârstă are acel copil”, a declarat Lucian Viziru pentru VIVA.

Actorul a mărturisit că face orice pași sunt necesari pentru ca fiul lui să se simtă în siguranță.

„Fiul nostru a fost la DGASPC, unde au stat de vorbă cu el cei de acolo. Acum se poate spune că este bine, dar au fost niște pași pe care i-am urmat ca să ajungem aici. Nu am stat cu mâinile în sân! Când vine vorba de copil, facem tot ce trebuie și tot ce ține de noi. Așa se face că am acționat imediat”, a mai spus Lucian Viziru, pentru sursa citată.

În fața instanței, fiul lui Lucian Viziru ar fi spus că îi este teamă de colegul său și că, ajuns în punctul ăsta, se gândește chiar că ar putea fi înjunghiat.

„În timpul audierii, acesta a declarat că îi este teamă să se întâlnească cu pârâtul şi că se gândeşte că ar putea să îl înjunghie. Şi părinţii acestuia au confirmat că resimte o stare de temere în urma evenimentului”, scrie Cancan.ro.

Ordinul de protecție este valabil 6 luni, iar colegul implicat în conflict trebuie să: păstreze o distanță de cel puțin 10 metri, să nu mai aibă niciun fel de contact cu partea vătămată (nici mesaj, nici apel, nici online), să urmeze consiliere psihologică.

De ce Lucian Viziru a revenit în România după ani buni de locuit în Germania

Invitat în cadrul unei emisiuni acum ceva timp, Lucian Viziru a vorbit despre motivul pentru care a ales să se întoarcă în România.

„A fost mișto. Sunt lucruri bune de învățat acolo. Dacă vrei să duci o viață liniștită, calculată și fără griji, da, poți să te duci să trăiești bine în Germania, dacă ești dispus să muncești până nu mai poți chiar o să-ți meargă bine. Eu, la un moment dat, am ajuns să mă întreb: ‘Bă, gata? Până aici? Așa o să arate viața mea de acum încolo?’. Adică mă trezesc dimineața, mă duc la muncă, muncesc șase zile pe săptămânâ și din când în când mai trag câte o vacanță? Am zis nu! Vreau mai mult și unde este mai bine? Era mai bine în România”, a spus Lucian Viziru în cadrul matinalului „Dimineața cu noi” de la Kanal D.

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foto: Arhiva ELLE

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