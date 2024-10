Cu ce se ocupă acum Lucian Viziru, după ce s-a mutat înapoi în România. Actorul a locuit în Germania mai mulți ani: „Am treabă aici”

Lucian Viziru revine pe marele ecran, de data aceasta într-o comedie, „Candidatul perfect”, care poate fi văzută în toate cinematografele din România. După ce a avut o apariție scurtă în sezonul doi din Clanul, actorul aduce un plus de autenticitate noului său personaj, vorbind în limba germană, o abilitate pe care și-a perfecționat-o în anii trăiți în Germania.

După o perioadă de câțiva ani trăită în Germania, Lucian Viziru s-a întors definitiv în România, unde este pregătit să-și reia cariera în lumea filmului și pregătește noi proiecte inedite.

Într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO, Viziru a împărtășit detalii despre planurile sale legate de producția de filme, a povestit despre talentul artistic al fiului său, Mihai, și a explicat de ce nu mai dorește să participe la reality show-uri. Experiența de la „Ferma vedetelor”, la care a luat parte cu mulți ani în urmă, l-a lăsat fără dorința de a repeta aventura.

„Nimic, nu mai am treabă cu Germania. Am treabă aici, am început producția de filme și eu, ca mulți alții, și așteptăm să vedem ce iese. (…) Planurile pe care le am prevăd o lansare în 2025 , eu îmi doresc să avem și în 2026, 2027, pentru că mi-aș dori să fie o trilogie. (…) Nu a venit nicio propunere (din televiziune n. red.). Dacă ar fi venit, poate le-aș fi luat în calcul, dar probabil că sunt alții mult mai tineri și mult mai energici decât mine, care sunt capabili să aducă audiențe mai mari.”, a spus Lucian Viziru.