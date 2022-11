Lili Sandu a dezvăluit că a dat probă pentru un rol din serialul „Clanul.” Cine a fost aleasă în locul ei: „Am plâns”

În prezent, Lili Sandu prezintă emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV împreună cu Shurubel și Bogdan Ciudoiu. Vedeta a surprins pe toată lumea cu o dezvăluire pe care a făcut-o în emisiune.

În ediția de luni, 14 noiembrie, a fost invitată Cătălina Grama, cea care a vorbit despre Magda, personajul pe care îl interpretează în serialul „Clanul”, regizat de Anghel Damian. Actrița a povestit și ce impresie și-a făcut partenerul ei, Paul Ipate, care e și el actor, despre rolul ei.

„Paul e foarte sincer. Este cel mai mare, cel mai aspru și cel mai bun critic al meu. Dacă ceva trece de ochiul lui, înseamnă că este bun. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea și din toată inima că atunci când s-a dat primul episod din „Clanul” în care am apărut eu și ne-am uitat, toată familia, nu-mi găseam locul pe canapea. Îmi transpirau palmele. Îmi era rău, efectiv. Știam că am muncit și am pus acolo tot ce aveam eu mai bun. Presiunea era că văzuseră măiestria celorlalți actori. I-a plăcut foarte mult și a zis că e impecabil și că n-are ce să-mi spună, că sunt personajul”, a spus Cătălina Grama.

Cu ocazia asta, Lili Sandu a făcut o dezvăluire în direct, în emisiunea pe care o prezintă. Vedeta a recunoscut că a dat probă pentru rolul Magdei și a spus cum a reacționat la vestea că nu a obținut castingul. Ea a felicitat-o pentru Cătălina Grama pentru felul în care joacă personajul.

„Că ai amintit de castingul pentru „Clanul”, aș vrea să vă fac o dezvăluire, ca să știți cum a stat treaba și să vă bucurați că sunt aici cu voi acum. Încă din fașă știam de acest proiect pentru că am fost invitată, la rândul meu, să dau casting pentru Magda. Mi-a plăcut extrem de mult cum a fost scris și întâmplarea frumoasă a făcut că am ajuns pe lista scurtă. Adică, am avut audiție după care call back și lista scurtă a fost între mine și Cătălina. Ideea este că, vă spun sincer, dacă ar fi fost oricine altcineva în afară de Cătălina, m-aș fi supărat foarte tare. Oricum, am plâns un pic, pentru că mi-am dorit foarte mult acest rol. Dar Cătălina face un rol admirabil”, a declarat Lili Sandu.

Cătălina Grama a adăugat faptul că fiul ei, Achim, în vârstă de 11 ani și jumătate, e fascinat de actorie, de ceea ce se întâmplă în spatele camerelor și că a dat casting pentru serialul „Clanul.”

„Mulțumesc mult. Și eu am trecut prin atâtea castinguri în care nu am fost aleasă. E grea viața de actor. Lili are dreptate. Asta i s-a părut și lui Achim ciudat, când ești atât de bun la o probă, de ce nu ești? Ți se potrivește foarte bine rolul aici”, a povestit Cătălina Grama în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

