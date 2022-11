Cum se menține în formă Cătălina Grama. Alimentul pe care actrița nu îl consumă niciodată

Cătălina Grama este una dintre cele mai cunoscute actrițe din showbiz-ul autohton, care se poate mândri cu o carieră impresionantă. Mereu cu zâmbetul pe buze și cu o atitudine pozitivă, vedeta este o sursă de inspirație pentru admiratorii săi.

Publicul larg o cunoaște pe Cătălina Grama sub pseudonimul Jojo, nume de scenă pe care îl are încă din adolescență, odată cu debutul în televiziune, trecând de la acel moment mai bine de 25 de ani.

Actrița în vârstă de 41 de ani, pe care o poți urmări în serialul Clanul, difuzat de PRO TV, se poate lăuda cu o siluetă perfectă, dar pe care și-o menține cu multe sacrificii, ea dezvăluind într-un interviu recent că există unele alimente la care a renunțat și are o dietă destul de strictă pe care o urmează.

„Eu din ianuarie nu am mai mâncat carne. Am perioade așa. Nu e vorba de slăbit, e vorba de sănătate.E vorba de cum m-am simțit, nu de cum arăt și am vrut să fac o perioadă așa de detox. Mă simt foarte bine și mai ales pe vară mi-a prins foarte bine. Nu știu dacă în anotimpul rece o să continui, că e mai greu fără carne, dar am reușit”, a mărturisit Jojo într-un interviu acordat ego.ro.