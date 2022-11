Giulia Anghelescu, mesaj emoționant pentru Vlad Huidu, după 25 de ani de relație: „Suntem un cuplu atât de tare”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au o relație de mai bine de 20 de ani, iar cei doi sunt căsătoriți din 2012. Împreună au doi copii, iar căsnicia lor este una de invidiat. Artista și soțul ei se înțeleg foarte bine și găsesc mereu timp pentru a petrece împreună. Cântăreața a dezvăluit care este secretul unei relații fericite și de lungă durată.

Artista este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește cu fanii adesea imagini de familie, fie din timpul vacanțelor, fie de acasă. De această dată, Giulia a publicat o fotografie superbă alături de soțul ei, împreună cu un mesaj emoționant, în care îi declară dragostea. Ba mai mult, în postarea sa, cântăreața a dezvăluit și cum au reușit să rămână atât de uniți în tot acest timp.

View this post on Instagram

În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Giulia Anghelescu a dezvăluit care este secretul relației lor. Anul acesta cei doi au împlinit 25 de ani de când sunt împreună, iar de 10 ani sunt căsătoriți. Cei doi au reușit să treacă peste neînțelegerile din cuplu și să își accepte unul altuia defectele, depășind momentele dificile împreună.

De asemenea, Giulia a dezvăluit că sunt și prieteni foarte buni, iar în timp și-au învățat limitele reciproc. Ba mai mult, unul dintre aspectele menționate de artistă este că nu au încercat niciodată să se schimbe unul pe celălalt.

„Anul acesta am împlinit 25 ani de relație și 10 ani de căsnicie. Dacă am rezistat atât cred că o mai ducem. Nu știu cum am reușit. Am înțeles că trebuie să îl iubim cel de lângă noi cu defecte și cu calități. Am învățat că nu este necesar să schimbăm persoana din relație. Cel mai important în relația noastră este că suntem, prieteni foarte buni și ne înțelegem. Știm care sunt limitele celuilalt”, a declarat Giulia la Antena Stars, potrivit Libertatea.ro.