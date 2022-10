Giulia Anghelescu, dezvăluri despre relația cu Vlad Huidu după 10 ani de căsnicie: „E important să existe un echilibru”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu se cunosc de peste 17 ani, iar recent au împlinit 10 ani de căsnicie. Cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, au doi copii superbi și nu se sfiesc să arate lumii cât de mult se iubesc. Cu toate că de-a lungul timpului au trecut și peste încercări grele, artista și partenerul ei au rămas uniți.

Giulia Anghelescu a oferit recent un interviu în care a vorbit deschis despre viața de familie după 10 ani de căsătorie. Întrebată ce părere are despre aspectul financiar dintr-o relație, artista a declarat că este de părere că banii familiei ar trebui să fie la comun.

Cu toate acestea, Giulia Anghelescu a declarat că nu poate rezista ispitei de a investi în produse de frumusețe, în special când este vorba despre cele de machiaj.

„Nu e cazul să investim sume fabuloase în partea asta de beauty, în schimb sunt extrem de pasionată de make up și atunci da, nu rezist sub nicio formă și atunci când e ceva legat de make up sunt liniștită, mă duc înainte.”, a spus vedeta pentru sursa citată.