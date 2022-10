Oana Matache, sora Deliei, îi ia apărarea artistei

Oana Matache a sărit în apărarea surorii sale, Delia, în urma controversei apărute în mediul online. După ce artista a declarat că nu își dorește să devină mamă, internauții au criticat-o pentru afirmațiile făcute. Cu toate acestea, mai multe nume cunoscute din showbiz au susținut-o pe Delia în alegerea sa, transmițând un mesaj dur celor care au judecat-o.

Printre acestea se află și sora Deliei, Oana Matache, care este mamă a doi copii. Ea a reacționat în urma comentariilor aduse de internauți împotriva cântăreței. Aceasta a repostat pe pagina sa de Instagram o glumă referitoare la controversa în care este implicată sora ei, făcând aluzie la persoanele care nu vor să doarmă până când nu se interesează de afirmațiile Deliei.

Asemenea altor persoane publice care au apărat-o pe Delia, și Oana Matache a sugerat prin postarea pe care a împărtășit-o pe Instagram că alegerile surorii sale nu ar trebui discutate, iar acest subiect primește o atenție mult prea mare.

Cu toate că cele două surori sunt diferite și și-au construit viețile așa cum și-au dorit, Oana și Delia au o relație foarte strânsă și sunt cât se poate de unite. Cele două petrec mult timp împreună, iar artista adoră să stea cu cei doi copii ai Oanei.

Jurata de la „iUmor” postează adesea imagini în timp ce se joacă alături de nepoții ei. Cei mici sunt foarte apropiați de mătușa lor, care le este și nașă de botez. Delia petrece cât de mult timp se poate cu cei doi copii și le face tot timpul pe plac.

Și mama Deliei a reacționat în urma mesajelor critice pe care le-a primit fiica ei, în urma afirmațiilor făcute. Gina Matache a declarat că artista nu este datoare nimănui cu explicații și a depășit de mult timp etapa în care să fie deranjată de comentariile internauților.

„Delia a depășit de mult faza cu deranjatul. Delia se joacă. Are stilul ei de a se juca. Ea glumește. Nici nu știi când vorbește serios. Ea își mai pierde timpul când nu mai are ce face. Dar nu e treaba nimănui. În primul rând fiecare știe ce este în casa lui, ce e în viața lui. Și nu e datoare să dea explicații nimănui. Repet: ea se joacă. Are stilul ei de a glumi. De multe ori o mai sun și eu și o mai întreb și ea îmi spune: „Hai, mă mamă. Tu mă cunoști pe mine după Facebook sau după Instagram?”, a spus mama Deliei, potrivit Fanatik.