Cabral, reacție după ce Delia a declarat că nu își dorește copii: „Ar fi bine de tot să ne respectăm mai mult”

Afirmațiile Deliei de zilele trecute în care susținea că nu își dorește copii au stârnit o mulțime de discuții pe rețelele de socializare. Artista a explicat că nu plănuiește să devină mamă, însă unii dintre internauți au criticat-o pentru declarațiile sale. La scurt timp după reacția juratei de la „IUmor” au apărut și mesajele de susținere ale colegilor din showbiz.

Cabral Ibacka a postat un mesaj pe contul său de Facebook în care a precizat că nu înțelege de ce alegerea personală a cuiva reprezintă subiect de dezbătut în mediul online, Delia fiind criticată pentru faptul că nu dorește să își mărească familia. Ba mai mult, prezentatorul de la PRO TV a precizat că nimeni nu are dreptul de a comenta alegerea artistei, fiind una care ține de intimitatea ei.

„D. nu vrea să aducă pe lumea asta copii. Eu am trei. Copii, zic. Am vreun drept, am cel mai mic drept să comentez alegerea Deliei? Am cel mai mic motiv să deschid gura pe tema alegerilor ei? Aș mai avea vreo urmă de bun-simț dacă m-ar lua gura pe dinainte să-i comentez unui om, oricărui om, alegerile pe care și le ia? Nu. Pentru că sunt alegerile lui și dacă cineva începe să elucubreze pe marginea lor… ei bine, nu face altceva decât să-și arate micimea”, a scris Cabral.