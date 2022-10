Cum a reacționat Delia după ce a fost criticată pentru faptul că nu își dorește copii

Delia a fost întrebată în repetate rânduri dacă are în plan să devină mamă sau de ce nu are un copil până în prezent. Recent, artista a recunoscut că nu își dorește să își mărească familia, motiv pentru care internauții au criticat-o dur. În urma scandalului din mediul online, jurata de la „X Factor” a reacționat.

Afirmațiile Deliei au iscat intrigi pe rețelele de socializare, iar internauții au pus-o la colț pe vedetă pentru faptul că a spus că nu își dorește copii. Declarațiile sale au devenit virale pe internet, iar reacțiile și părerile nu au întârziat să apară. În urma criticilor, Delia nu a lăsat situația să treacă fără să reacționeze, motiv pentru care a distribuit un mesaj dur.

Jurata de la „IUmor” a ținut să explice, din nou, care este punctul ei de vedere, însă de această dată a repostat un discurs al lui Ricky Gervais, în care vorbește despre motivele pentru care nu își dorește să devină părinte. De asemenea, în completarea discursului susținut de actorul american, Delia a repostat și un mesaj pe contul ei de Instagram referitor la părerile oamenilor cu privire la viața personală a celorlalți.

„Eu nu mai pot cu oamenii care au o obsesie crâncenă și anume întrebarea care le macină sfincterul gândurilor „de ce nu are x copii?”. Nu cred că există o lipsă de bun simț mai crasă decât intrarea asta cu bocancii în intimitatea cuiva, în spațiul discret al unei ființe umane că nu mai poate Gigel să doarmă noapte că X nu are copii, de parcă e scris undeva că toți trebuie să fie părinți. Unii nu își doresc, cel puțin momentan, alții nu au o situație financiară ok după calculele lor, alții străbat lumea în lung și-n lat și nu vor altceva. Motive sunt nelimitat, dar curiozitatea asta a românașului de prispă e sub orice critică. O viață aveți, dar vă preocupă altele. Trist.”, a fost mesajul repostat de Delia.