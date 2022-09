Delia, dezvăluiri inedite despre căsnicia cu Răzvan Munteanu: „El este mult mai complex”

Delia este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi, care se bucură de un succes răsunător, iar cariera sa este în plină ascensiune. Dincolo de un talent și un stil personal aparte, vedeta are și susținători pe măsură, iar cel mai important este soțul ei, Răzvan Munteanu, care îi este și manager.

Jurata de la „IUmor” și „X Factor” are pe listă nenumărate spectacole și proiecte, iar pentru a face față cu succes, aceasta se bucură de o echipă pe măsură. Delia postează adesea imagini din timpul turneelor sale, fiind surprinsă de foarte multe ori pe drumuri spre concerte, alături de trupă și soțul ei. Răzvan Munteanu este un susținător important pentru ea, iar cei doi au dovedit de-a lungul anilor că formează o echipă de invidiat atât în viața reală, cât și în viața profesională.

Delia, despre relația cu Răzvan Munteanu

Într-un interviu pentru Fanatik.ro, Delia a dezvăluit cât de bine se înțelege cu soțul ei și cum reușesc să păstreze mereu o legătură armonioasă în cuplu. Artista și Răzvan Munteanu călătoresc tot timpul împreună și au parte de cele mai inedite experiențe, descoperindu-se zilnic unul pe celălalt. Totodată, cântăreața a adus numai cuvinte de laudă la adresa partenerului ei, despre care susține că este foarte complex.

„Înseamnă foarte mult, înseamnă familia mea, înseamnă extrem de multe. Răzvan are multiple calități, funcționăm foarte bine împreună din toate punctele de vedere. Trei calități ar fi prea puțin, el este mult mai complex. Nu prea avem conflicte în familie, nu apar, suntem mereu pe pace și echilibru. Nu știu cum reușim asta, dar cred că suntem doi oameni echilibrați”, a spus Delia pentru Fanatik.

Cei doi călătoresc mereu împreună

Delia și Răzvan Munteanu au și o pasiune specială: călătoriile. Cei doi au vizitat foarte multe colțuri ale lumii și au împărtășit cu internauții imagini inedite din vacanțele lor. În ultima perioadă, artista a spus că s-a concentrat mai mult pe zonele muntoase și amândurora le place să exploreze natura. Cu toate acestea, au avut parte și de o mulțime de peripeții de-a lungul timpului.

„Sunt foarte multe. Dar în ultima perioadă iubesc muntele și totul se focuseaza pe trasee montane. S-au întâmplat multe de-a lungul anilor. Ne-a prins noaptea pe trasee, am pierdut avioane, am vizitat zone ciudate și am mâncat lucruri ciudate.”, a mai spus vedeta.

Ba mai mult, întrebată despre planurile pentru viitorul apropiat, Delia a precizat că va fi la filmările din fiecare an cu care deja s-a obișnuit, însă unul dintre obiectivele sale este să urce cât mai mulți munți: „Nu am niciun plan, în afară de filmările din fiecare an care au ajuns deja o tradiție. Dar încerc să urc cât mai mulți munți.„

FOTO: Arhivă ELLE

