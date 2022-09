Delia, anunț surprinzător pe rețelele de socializare: „De azi nu mai trecem peste suflețelul meu”

Delia și-a luat prin surprindere fanii de pe rețelele de socializare cu un anunț neașteptat. Artista a făcut o schimbare importantă în viața ei.

Pe contul personal de Instagram, Delia a transmis un mesaj prin intermediul căruia mărturisește că a refuzat pentru prima dată să facă o poză cu o persoană. Artista a recunoscut că i-a fost destul de greu să nu accepte să se fotografieze cu un fan. Vedeta a ținut, în același timp, și să explice și care este motivul pentru care a făcut această alegere.

„Ieri am zis primul nu… la „hei, vreau să facem o poză.” Am reușit! Hai doamne ajută! A fost ciudat… pentru că oamenii nu știu să primească „nu.” Învățăm. Am o problemă mare cu acest nu… pe care nu pot să-l scot pe gură. Stau ca bleaga… având senzația că ăsta e scopul existenței mele. Să mulțumesc eu tot ce respiră. De azi nu mai trecem peste suflețelul meu. Nu vrea el, nu facem. Nu… e nu! Nu e… hai maa…”, a scris Delia.