Mesajul tranșant transmis de Delia: “Nu mai am toleranță pentru jeg uman”

Delia povestește într-o serie de Instatories despre comentariile și comportamentele nepotrivite pe care le aveau profesorii de muzică de la Liceul de Muzică „Dinu Lipatti” la adresa elevelor. Fără a dezvălui identitatea persoanelor despre care vorbește, prin declarațiile făcute, artista trage un semnal de alarmă asupra fenomenului hărțuirii sexuale din școli.

Delia continuă confesiunile vorbind și despre generațiile noi, care sunt mult mai deschise spre a condamna incidentele de tipul acesta. În aceeași măsură, amintește și de mesajele din piesele de trap din ziua de astăzi, cele mai multe făcând referire la femei ca la un obiect sexual.

Cântăreața a relatat și un episod referitor la comentariile cu tentă sexuală pe care le auzea atunci când avea 13 ani. Delia a puncat faptul că nu își dorește să insiste pe subiectul acesta acum, însă asta nu înseamnă că nu a avut un impact asupra ei.

„Și faptul că pare că minimizez și nu dezvolt foarte mult și nu povestesc, nu vreau să insist acum pe chestia asta, nu înseamnă că nu au avut un impact. Înseamnă doar că n-am starea aia de a intra în miezul subiectului prea tare. Nu mai pot tolera glumele sexuale. O să vă dau exemplu ce fel de glume. Aveam 13 ani și veneam de la școală cu flautul în cutie în case-ul lui, el se ține într-un case, e o chestie care arată ca o vioară mai mică, mult mai mică. Și auzeai când treceai pe lângă un șantier sau chiar și prin curtea școlii, mai puțin prin curtea școlii că toți colegii studiau la câte un instrument și nu se obișnuia, aveau cât de cât o cultură. Și auzeai de-astea: „Hei, fata cântă la ce atârnă.” De ce faci asta unui copil, unui adolescent, unei femei, unei nu contează ce. De ce ești imbecil? De ce? Asta ca să știți dacă vă gândiți cumva când veniți la iUmor și vă gândiți la vreo temă de roast și vă gândiți să vă legați de vreun instrument de suflat, ca să știți să n-avem discuții după aia „că de ce s-a supărat”, „că nu mai are simțul umorului.” Nu, nu mai am simțul umorului. Nu mai am toleranță pentru jeg, efectiv nu mai am toleranță pentru jeg uman. N-ai trăit tu copilăria mea, nu știi cum m-au afectat lucrurile astea. Ți se pare că faci o glumă inocentă, care pentru mine nu e o glumă inocentă. Mie îmi trezește niște lucruri. Îmi faci rău. Nu vreau să-mi faci rău. E atât de simplu”, a povestit Delia pe Instagram.