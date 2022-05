Viorica Vodă face noi declarații. Cum răspundem în fața asumării ei

„Noi vorbim despre tot ce înseamnă o societate agresivă”, a explicat Viorica Vodă pe canapeaua din studioul emisiunii lui Cătălin Măruță, la două zile de la declarațiile ei de pe scena Premiilor Gopo, unde a mărturisit că rolul din Filantropica, filmul care i-ar fi putut aduce recunoașterea profesională, i-a adus de fapt un șir de episoade de hărțuire sexuală. Invitată în emisiune alături de terapeuta Otilia Mantelers, actrița a detaliat episoade care și-au pus adânc amprenta pe viața ei emoțională, dar și pe cariera ei.

„O societatea agresivă” e o modalitate perfectă de a explica tot ce s-a întâmplat în zilele care s-au scurs de la eveniment, începând chiar cu momentul declarațiilor. Negarea realității pe care o femeie spune că a trăit-o a început chiar pe scenă, din partea colegilor din filmul celebrat acum, la 20 de ani de la premieră. Mara Nicolescu a avut instinctul de a se extrage cu totul din astfel de situații. Ceilalți colegi din proiect au făcut, similar, grimase sau glumițe.

Imediat după eveniment, publicul, fie că a apucat să vadă ceremonia, fie că a aflat din presă, a deversat pe rețelele sociale, dincolo de rare instanțe de solidarizare, același tip de discurs anume pregătit pentru situațiile în care o femeie se încumetă să vorbească despre orice fel de experiență considerată încă tabu: „de ce spune atât de târziu?”, „a făcut și ea ceva”, „hai că i-a plăcut și ei”, „se știe de când lumea că așa merg lucrurile”.

Aproape fiecare punct al acestui clasic discurs, obositor și repetitiv, a fost reluat ieri de Mircea Diaconu, colegul Vioricăi Vodă, vedeta filmului Filantropica și, în treacăt fie spus, un om cu putere și dincolo de lumea cinematografiei locale, care a fost senator, europarlamentar, ministru al culturii și candidat la președinție. Deci în posturi din care lua decizii pentru ceea ce am numi binele comun. Diaconu a coborât actul de curaj al Vioricăi Vodă în zona „bârfelor” și „amantlâcurilor” de culise, într-un interviu acordat publicației Cultura la dubă. Și în vreme ce nu a recunoscut vreo clipă că fosta sa colegă ar putea să spună adevărul, a recunoscut în schimb că știe despre multe astfel de cariere construite pe relații între persoane cu putere și actrițe sau actori care aspiră la acces în lumea spectacolului. Ca un exemplu, a oferit-o pe Lucia Sturdza Bulandra, o legendă a teatrului românesc, care a debutat în 1898, pentru că nu e niciodată prea târziu să bârfim femei care au încetat din viață cu 60 de ani în urmă.

Firește, Diaconu a adus și argumentul „modei #MeToo”, „un produs de la Hollywood”, pentru că așa se poate numi o mișcare generată de niște femei care au dovedit inclusiv în instanțe că au spus adevărul cu privire la agresiunile și abuzurile pe care le-au suferit.

Vorbele spuse de Viorica Vodă la Gopo au stârnit și empatie și solidarizare, și din breaslă, și din afară. Chiar la decernarea premiilor, Katia Pascariu a folosit momentul primirii trofeului său pentru a-și arăta susținerea. Tudor Chirilă și Ioana Bugarin sunt printre cei care au deschis subiectul abuzurilor din UNATC; Dana Rogoz a povestit despre discuțiile pe care le-a generat filmul Mo, pe aceeași temă, în care a jucat; au ieșit la iveală în aceste zile situații similare din UNARTE și probabil că vor mai ieși. Putem spera la asta.

În acest context, ieri, Viorica Vodă a detaliat un episod, dar și felul în care au apăsat-o astfel de situații în emisiunea lui Măruță.

„Mi s-a întâmplat cu un regizor. Mi-a dat un număr de telefon pe scenariu. Mi-a zis să-l sun după ora 7 să-i zic ce melodie cânt. Nu l-am sunat. Filmarea a fost grea, jucam pe tren și la un moment regizorul respectiv mi-a cerut să renunț la sutien. Nu am vrut, am reacționat. A început să urle, m-a jignit față de toată echipa. M-a ridicat și mi-a smuls sutienul de pe mine. Mi-a spus să am o scenă erotică cu colega mea. Eu m-am blocat, am început să plâng cu sughițuri, tremuram. Pentru că nu l-am sunat în privat, el a făcut asta.”, a declarat Viorica Vodă.

Actrița a povestit și cum a internalizat aceste agresiuni, cum a mai încercat să le aducă în discuție, prin intermediul unui scenariu scris în 2014, și cum a fost judecată mai aspru mai ales de femei în urma încercărilor sale de a vorbi despre lucrurile prin care trece.

„Noi, ca popor, nu avem această solidaritate. Nu ești pregătită la 20 de ani, venită din fundul Moldovei. Eu vin de acolo unde bărbatul e universul meu. Nu aveam cu cine să vorbesc. Nu am avut familia aici. Prietenele la vârsta aceea nu sunt foarte pregătite. (…) Am suferit, am plâns. Ca să faci psihoterapie sunt costuri foarte mari. Am internalizat foarte mult aceste sentimente și de fiecare dată când am fost pusă în situații, am trecut cronic prin niște stări. Oamenii judecă superficial. De cele mai multe ori, femeile sunt foarte agresive între ele.”, a spus Viorica Vodă.