Controversă la Premiile Gopo 2022: două momente care arată de ce nu vorbim despre hărțuire în România

Aseară a avut loc Gala Premiilor Gopo 2022, care s-a desfășurat la Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București. Deși nu am ajuns fizic la eveniment, am urmărit de acasă ceremonia care a fost transmisă în direct pe mai multe platforme. Două momente din timpul decernării premiilor mi s-au părut importante și ne arată, din nou, de ce în România subiectul hărțuirii sexuale este de cele mai multe ori trecut cu vederea.

Actrița Viorica Vodă împărtășește public propria experiență cu hărțuirea sexuală

La Premiile Gopo 2022 au urcat pe scenă câteva persoane din echipa peliculei „Filantropica”, printre care regizorul acesteia, Nae Caranfil, actrițele Viorica Vodă și Mara Nicolescu și actorii Marius Florea Vizante și Mircea Diaconu, cu ocazia celebrării a 20 de ani de la lansarea celebrului film.

Viorica Vodă a ținut un discurs, în cadrul căruia a vorbit despre propria experiență cu hărțuirea sexuală din industria filmului. Actrița a interpretat-o în filmul „Filantropica” pe Diana Dobrovicescu, de care Ovidiu Gorea, un profesor de liceu jucat de Mircea Diaconu, s-a îndrăgostit. Viorica Vodă a spus că a făcut ani de zile psihoterapie pentru hărțuirea sexuală din sistem și cred că ar trebui să privim declarațiile ei ca pe un act de curaj care nu trebuie trecut cu vederea, dar și cu o serie de semne de întrebare referitoare la sistemul patriarhal în care trăim, în care bagatelizarea violenței împotriva femeilor continuă să fie la ordinea zilei.

„Un debut a însemnat. Cu toate că mai făcusem un film în facultate cu domnul Mitulescu, se chema „București-Wien”, un scurtmetraj care a fost la Cannes, deci teoretic nu eram chiar la un debut. Eu am terminat la teatrul de copii, dar iată că filmul m-a ales cumva. N-a fost ușor să abordez o tipologie de personaj din această zonă a frivolității pentru că din punct de vedere mental și al experienței mele de viață și al educației mele, sunt din Basarabia, deci veneam dintr-o zonă în care noi nu am avut educație în sensul ăsta. Cu atât mai mult nu eram pregătită pentru tot ce a însemnat expunere și consecințele expunerii. Am făcut psihoterapie ani de zile pentru hărțuirea sexuală din sistem, nu din afara lui. Sunt foarte mulți directori de teatru, regizori, care se pare că m-au confundat cu personajul, atât de credibilă am fost”, a spus Viorica Vodă la Premiile Gopo 2022.

Ulterior, actorul Alexandru Ion, care a și prezentat momentul, a spus: „Aplauze pentru asta.” A urmat un șir de aplauze din partea publicului, iar Viorica Vodă, plângând, a punctat faptul că își dorește ca fiicei sale, în vârstă de 20 de ani, să nu îi fie rușine să vorbească despre astfel de lucruri.

„Să nu credeți că vreau acum să mă reinventez inițiind campania #MeToo from Moldova, pentru că vin din Basarabia. Nu. Nu despre asta e vorba. Spun asta pentru că simt acum, la 45 de ani, fiind mamă a doi copii și mai ales a unei fete care este aici în sală și are exact vârsta acestui film, 20 de ani, la fel de frumoasă, sensibilă, talentată, studentă la Arhitectură, ca pe viitor, când își va croi o carieră, va fi la început, să aibă curaj, să nu îi fie rușine. Atunci când va fi într-o lume a bărbaților sau a femeilor care, nu știu, din educație, din lipsă de educație, nu îndrăznesc să spună niște lucruri. Eu nu aveam. Noi nu am avut. Toată generația noastră am crescut cu rușine, cu pudoare.”

Viorica Vodă. Foto: captură live Premiile Gopo 2022

Întreruptă de cineva care a ținut să menționeze că filmul a fost reușit, Viorica Vodă a continuat să spună:

„Filmul reușit, dovadă că colegii fetei mele îmi sunt fani. Ba mai mult, un coleg de-al fetei mele mi-a spus: „Să știi că Cercel mi-a zis că vrea să te invite la o cafea să-i dai un autograf.” Deci iată că filmul a rezistat. Și misiunea mea, din perspectiva frivolității și a abordării frivolității, eu zic că a fost dusă la capăt. Cu credință și sinceritate, căci în meseria noastră despre asta e vorba. Și o curvă să joci trebuie să ai talent. Dă-o dracu de treabă.”

Actrița Mara Nicolescu a făcut după o declarație care cel puțin m-a frapat, mai exact: „Îmi pare rău să aud povestea atât de tristă a Vioricăi, pe mine nu m-au confundat.”

Mircea Diaconu, Mara Nicolescu și Marius Florea Vizante. Foto: captură live Premiile Gopo 2022



Tipul acesta de reacție care apare după ce o femeie dezvăluie public că a fost victima hărțuirii sexuale nu face altceva decât să adâncească normalizarea fenomenului de blamare a victimei și de minimizare a cazurilor de violență. Nici Mircea Diaconu și nici Nae Caranfil, ambii prezenți pe scenă în timp ce Viorica Vodă vorbea despre experiența proprie cu hărțuirea sexuală, nu au comentat declarațiile actriței.

„Da, dar tu erai iubita lui Nae și pe mine m-au confundat cu tine, să știi, de aceea m-au abordat”, a adăugat Viorica Vodă, după ceea ce a spus Mara Nicolescu.

Actrița Katia Pascariu a condamnat lipsa de reacție după mărturisirile făcute de Viorica Vodă

Katia Pascariu a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-un rol principal pentru interpretarea din filmul „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc.” Actrița a venit pe scenă pentru a-și lua premiul însoțită de artiștii Raj Alexandru Udrea și Paul Duncă/Paula Dunker și a condamnat lipsa de reacție a colegilor Vioricăi Vodă după declarațiile făcute ea. Discursul actriței Katia Pascariu e cu atât mai important cu cât înainte am putut observa că în România subiectul hărțuirii, mai ales când vine vorba de industria filmului românesc, e ignorat.

„Cred că au fost niște lucruri memorabile în seara asta, nu ce o să zic eu, ci ceea ce a zis doamna Viorica Vodă și s-a trecut cam repede cred peste ce a zis. Și aș vrea să ne gândim, dacă se poate, și cu ocazia asta, la lucrurile pe care le-a zis. Aș vrea să-i mulțumesc că le-a zis, îmi pare foarte rău că a durat 20 de ani să aibă curaj să spună ce a spus. Și îmi pare foarte rău pentru reacțiile pe care le-am văzut, pe care le vedem în fiecare zi, dar în seara asta le-am văzut pe scenă, de la colegii din jurul ei și a fost oribil. Dar foarte multe dintre noi le vedem în fiecare zi. Și îi mulțumesc încă o dată. Și felicitări.”

Katia Pascariu a continuat să vorbească despre acordarea unor premii colective, precum și despre faptul că ar fi momentul ca Premiile Gopo să fie prezentate și de o femeie sau de o persoană non-binară, ceremonia de anul acesta fiind prezentată de actorul Adrian Nicolae, pentru că e nevoie de diversitate și incluziune în acest domeniu.

Raj Alexandru Udrea, Katia Pascariu și Paul Duncă/Paula Dunker. Foto: captură live Premiile Gopo 2022

„Mai am de zis niște lucruri, am venit împreună cu surorile mele, cu prietenele mele, colegele mele și le mulțumesc foarte mult. Cred că ar fi cazul să ne oprim cu premiile astea individuale și ar fi mai bine să dăm premii colective. Părerea mea e că, cel puțin în activitatea astea a nostră, nimeni nu face nimic de unul singur sau de una singură, eu cu siguranță, inclusiv în seara asta sunt aici datorită colegilor și colegelor mele. Și susținem premii pentru colective, dacă e să mai continuăm cu premiile. (…) Și mă gândesc că poate e cazul și la Gopo să se mai schimbe. Nu zic că n-ai fi prezentator bun, tu sau Alex, dar poate încercați și cu o actriță, o femeie, nu știu, sau ceva non-binar, poate”, a declarat Katia Pascariu la Premiile Gopo 2022.

Am urmărit, destul de puțin ce-i drept, câteva dintre reacțiile de pe social media privind ceea ce s-a întâmplat la Premiile Gopo 2022. Am remarcat, cu tristețe, că am întâlnit aceeași retorică problematică și toxică, în care victimele hărțuirii sexuale sunt trase la răspundere pentru faptul că nu au făcut publice incidentele prin care au trecut mai devreme, și abia după 20 de ani, cum a fost cazul de față. Dar, așa cum a punctat și Katia Pascariu, reacțiile astea le vedem la tot pasul, din păcate.

Și oare nu ar trebui să ne gândim, de fapt, la întreg contextul? La trauma pe care o trăiesc aceste persoane? La perpetuarea culturii violenței și a faptului că victimele nu sunt niciodată crezute, că sigur „și-au cerut-o”? În 2021, spre exemplu, s-a înregistrat o creștere de 23% în intervențiile polițiștilor în situații de violență în familie față de 2020, 38 de femei și două fete au fost ucise de partener sau membri ai familiei, 237 de femei și fete au fost victime ale violului în familie, 166 de victime minore ale abuzului sexual în familie și au fost înregistrate 392 de cazuri de hărțuire, după cum arată Centrul FILIA, organizație feministă care apără drepturile femeilor, într-o postare pe Facebook.

Poate că acum vorbesc și din postura unei persoane care a fost, la rândul ei, victima hărțuirii și agresiunii fizice, dar totuși, după aceste momente de la Premiile Gopo 2022, ar fi bine dacă ne-am acorda un moment de reflecție asupra societății patriarhale în care existăm, care pare că nu e niciodată pregătită să ofere sprijin victimelor și mai ales, asupra a ceea ce putem face noi pentru a nu mai perpetua violența, sub orice formă ar fi ea.

Foto: captură live Premiile Gopo

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro