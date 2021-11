Curva e o femeie care se culcă cu cine vrea ea, dar nu cu tine. Un comentariu despre noua colecție a lui Codin Maticiuc

Noua colecție a lui Codin Maticiuc, om de afaceri, om de film, om de bine și, iată, și om care face tricouri, ne pune în față, la un preț modic, începând cu doar 80 de lei, un îndemn dintre cele mai inspiraționale: „Fiți femei, curve-s destule”. Este fix genul de lucru care s-ar purta toamna asta, pentru că sexismul n-a fost niciodată mai sexy. Se poartă în fiecare sezon, nu se demodează nicicând, e, cum aș zice tocmai pentru că mi-am petrecut mulți ani lucrând la reviste pentru femei, un clasic.

Pe tiparul acesta cât se poate de clasic se conturează și noua colecție a lui Codin Maticiuc, de vânzare acum online. Este vorba despre o serie de tricouri (designerul a fost inspirat în acest sezon) cu mesaje care mai de care mai nostime, gata oricând să transmită un mesaj clar tuturor femeilor aflate în zonă.

Poate că vrei să le arăți femeilor că le judeci în funcție de numărul de parteneri sexuali, și atunci poți opta pentru o variantă de tricou imprimată cu ceea ce pare a fi o imagine de stoc (primul rezultat al căutării: femeie sexy), alături de mesajul scris cu fonturi… discutabil alese, cum vezi în imaginea de mai sus. Sau poți alege o altă variantă de tricou din colecție, cu o imagine cu pantofi roșii cu toc înalt, se știe, cel dintâi semn că o femeie e o curvă.

Sau, dacă vrei să arăți că crezi că persoanele din jur au drept unic scop al existenței satisfacția ta vizuală, și pentru asta ai tricoul perfect, inscripționat cu mesajul „Urâtele mă deprimă”. Ca să fiu întru totul cinstită, m-am bucurat să văd pe site-ul cu pricina că noua colecție obiectifică în mod egal pe toată lumea și că există și varianta cu „Urâții mă deprimă”.

Ce mă întristează, totuși, e că în noua colecție a lui Codin Maticiuc nu am găsit și un mesaj similar celui de pe tricoul cu deprimantele curve despre care vorbește autorul, despre bărbați. Iar asta m-a dus cu gândul la o discuție pe care am purtat-o de multe ori cu prietenele, colegele mele sau pur și simplu cu alte femei care mi-au ieșit în cale. Și asta pentru că toate am fost numite, la un moment dat, curve, și aproape nici una nu înțelege clar ce vrea să zică asta (pentru acest scop probabil urmează tricoul „Proastele mă deprimă”, dar nu îndrăznesc să sper).

Așadar, ce este aceea o curvă? Dincolo de definiția din DEX, ce este ea? Definițiile implică fie o femeie „desfrânată” (probabil cu mai mulți parteneri sexuali de-a lungul vieții), fie o lucrătoare sexuală, fie, conform moralei creștine, o femeie care întreține relații sexuale în afara căsătoriei (sper că toate cititoarele acestui text și-au dus neliniștite mână la piept acum) sau o „femeie care destramă o familie prin întreținerea de relații sexuale cu bărbatul căsătorit, prin intrigi, seducere”. Deci ce este aceea o curvă?

Mi s-a spus curvă când am înjurat bărbați care mă hărțuiau pe stradă, din fragedă adolescență, și am fost făcută curvă și când am refuzat o băutură în club. Aș zice, deci, din experiență, că respingerea cuiva te face, de asemenea, curvă. Dar o bună colegă mi-a povestit că a fost făcută curvă atunci când a consimțit la o relație sexuală, motiv pentru care a decis să-și retragă consimțământul dat. Pe tot internetul am văzut femeile numite curve pentru că au avut o opinie sau pentru că au pozat în vreo imagine în care arătau mai multă piele decât consideră morala creștină că e prea multă.

Desigur, curve sunt făcute și lucrătoarele sexuale, al căror statut, până la urmă, ar merita discutat mai mult, pentru că nu știu câți ani mai pot trece până când vom recunoaște clar că și aceasta este o muncă și că aceste femei ar trebui cumva să fie protejate de abuzurile clienților sau ale poliției sau ale proxeneților sau ale oricui. Desigur, vorbind despre cele care aleg să facă asta, și nu despre cele forțate în muncă sexuală, acolo unde vorbim despre trafic și alte lucruri mult mai complicate. Dar este o lucrătoare sexuală o curvă? În oricare dintre situațiile de mai sus s-ar afla? Și ce au situațiile astea în comun cu situația unei femei numită curvă pentru că și-a exprimat o opinie pe internet?

Ce este, în fapt, acest defect sau această calitate de a fi curvă, această însușire care ni se poate aplica cu ușurință tuturor, indiferent de vârstă, ocupație, preocupări? O bună prietenă mi-a oferit cea mai bună definiție de până acum. „O curvă este o femeie care se culcă cu cine vrea ea, dar nu cu tine.” Așa încât nu pot decât să sper că vom fi toate măcar un pic curve, în acest sens. În vreme ce nu purtăm tricourile din noua colecție a lui Codin Maticiuc.

Foto: Tshirt-factory.ro

