Mesajul transmis de Giulia Anghelescu la aniversarea a 10 de ani de căsătorie cu Vlad Huidu: „Doar așa poți să ții o relație pe termen foarte lung”

Giulia Anghelescu formează de mai mulți ani un cuplu cu Vlad Huidu. S-au căsătorit în 2012 și au împreună doi copii.

Giulia Anghelescu a vorbit într-un interviu acordat recent despre frumoasa relație pe care o are cu soțul ei, mai ales că acum aniversează 10 ani de când s-au căsătorit. Cei doi au sărbătorit momentul cu o vacanță romantică în doi, în Dubai.

Deși au avut parte de o vacanță superbă în doi, artista a povestit și partea mai neplăcută a experienței. Cei doi s-au bucurat de vremea călduroasă și peisajele spectaculoase, iar imaginile postate pe rețelele de socializare sunt dovada că s-au simțit de minune câteva zile departe de casă. Cu toate acestea, finalul vacanței nu a fost cel mai bun pentru Giulia și a povestit ce s-a întâmplat în drumul spre România.

O fire deschisă, Giulia Anghelescu i-a ținut pe fani la curent cu tot ce s-a întâmplat pe parcursul vacanței. Cântăreața a postat imagini de colecție de la plajă, dar și din locurile pe care le-a vizitat alături de soțul ei. Cei doi s-au bucurat de cele mai cunoscute atracții, iar fotografiile reușite au strâns în scurt timp zeci de mii de aprecieri. Totuși, ultima zi de vacanță a fost cea care i-a produs neplăceri artistei, care a povestit totul pe rețelele de socializare.

Se pare că soția lui Vlad Huidu se confruntă cu clipe tensionate atunci când se află în avion. Ba mai mult, teama ei a fost intensificată de această dată din cauza turbulențelor serioase care i-au produs panică. Din fericire, nu s-a întâmplat nimic, iar cuplul a aterizat în siguranță acasă.

„În concluzie, ca să elucidăm misterul legat de faptul că am zis că nu mai doresc să mai zbor, nu mai doresc să mai zbor, și spun asta pentru că au fost turbulențe, dar nu din acelea mici și simpatice, ci din acelea mari și urate, dar nu mai contează nimic. Bine că am ajuns cu bine, vom vedea dacă mă mai urc în avion. Cel mai important că totul s-a terminat cu bine. Trebuia să să se termine totul cu bine având în vedere că am avut parte de o vacanță perfectă”, a declarat Giulia Anghelescu pe rețelele de socializare.