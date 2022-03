Cum a cerut-o Cătălin Rizea pe Adda în căsătorie: „Stătea pe gânduri”

Adda și Cătălin Rizea trăiesc de câțiva ani o poveste de dragoste. Cei doi formează un cuplu de invidiat, iar în anul 2016 și-au unit destinele. Împreună au un băiat, Alexandru, de care se bucură în fiecare zi. Cu toate că au trecut de-a lungul timpului prin momente dificile, Adda și Cătălin au rămas la fel de uniți.

Adda și Cătălin Rizea, formează un cuplu de mai bine de 7 ani, iar după 2 ani de relație au decis să se căsătorească. Artista și soțul ei formează o echipă și în viața profesională. Cătălin este și managerul cântăreței și se asigură că totul este pus la punct. Astfel, artista se poate baza complet pe partenerul ei, care o ajută de fiecare dată.

Personalitățile celor doi sunt diferite, însă asta le face relația solidă. Cu toate acestea, unul dintre cele mai importante momente din viața lor a fost aproape ruinat chiar de artistă . Cătălin Rizea și Adda au fost invitați în podcast-ul „Lucruri Simple”, găzduit de Horia Brenciu, și au povestit cum a avut loc cererea în căsătorie, care ar fi trebuit să fie o surpriză, însă cântăreața și-a dat seama ce urmează.

„În ziua în care trebuia să plecăm la Târgu Mureș, de Paște, stătea Adda pe gânduri. Cu câteva ore înainte să plecăm, eu am mers să iau inelul, că nu mai aveam când să-l iau. La un moment dat, cum stătea ea pe gânduri în mașină, m-a întrebat dacă nu cumva inelul pe care l-am cumpărat este pentru ea. I-am spus că inelul i l-am dat lui Ștefan ca să il dea Claudiei. A deschis torpedoul, a văzut cutia și mi-a zis să opresc mașina în marginea drumului și să o cer în căsătorie. Am oprit într-un șanț, m-am pus în genunchi, în țărână, pe unde treceau animalele. După ce m-am pus în genunchi și am început să îi vorbesc, a trecut un tractor și nu s-a mai auzit nimic din ce ziceam”, a povestit Cătălin Rizea.