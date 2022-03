Andreea Bălan va apărea în două emisiuni TV! Artista, vedeta unui nou proiect

Andreea Bălan este una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Dincolo de concertele obișnuite, vedeta se poate mândri și cu o multitudine de apariții televizate. Cântăreața este jurată la „ Te cunosc de undeva „, emisiune difuzată la Antena 1, în care apreciază coregrafiile concurenților și cât de bine se mișcă pe scenă.

Ei bine, fanii artistei vor fi încântați să afle că frumoasa blondină nu va fi doar vedeta emisiunii tranformărilor, ci își va pune toate forțele și pe gheață. Andreea Bălan este cea mai nouă vedetă de la „ Dancing on Icei: Vis în doi „. Cum deja se pricepe de minune la dans, artista va avea parte de o nouă provocare a carierei sale.

Andreea Bălan a mărturisit că nu a mai patinat niciodată și abia așteaptă să intre pe gheață, alături de partenerul ei. Ba mai mult, cântăreața a precizat că nu se aștepta să găsească o pasiune care să îi placă la fel de mult precum muzica și dansul, însă se pare că patinajul a devenit printre preferatele ei.

„Sunt foarte fericită să vă anunţ în sfârşit pentru ce mă antrenez de ceva timp. Ei bine, în ultima lună, m-am antrenat zilnic (cu vânătăi, julituri, tăieturi) pentru un moment special din emisiunea Dancing on ice pe care îl veţi vedea într-una din galele viitoare. Sunt cea mai norocoasă, deoarece am cel mai potrivit partener, super talentat, puternic, ambiţios şi charismatic, care îmi face toate nebuniile (prizele) şi alături de el pot să zboor până la stele. Sincer, nu credeam că voi mai găsi ceva care să îmi placă atât de mult la fel ca muzica şi dansul, dar iată că patinele şi gheaţa m-au făcut să mă îndrăgostesc iremediabil. „, a spus Andreea Bălan.

Cu toate că nu i-a fost ușor în ultima lună, antrenamentele fiind dificile, iar loviturile la ordinea zilei, Andreea Bălan este cât se poate de încrezătoare în echipa pe care o formează la „Dancing on Ice” și speră să performeze cât de bine se poate, având în vedere că nu a mai patinat până acum.

„De menţionat că nu am patinat niciodată, (ora în care doar am pus patinele în picioare anul trecut pentru un vlog, nu se pune), iar acum îmi doresc să fiu cât mai bună şi să performez măcar 50 % faţă de cum o fac deja în dans. Va urma şi un vlog în care voi povesti cât de greu a fost să învăţ. Până atunci, staţi cu ochii pe Dancing on ice în fiecare sâmbătă de la ora 20. Când vom fi pregătiţi, vom performa. Abia aştept”, mai spune vedeta.