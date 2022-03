Oase a vorbit pentru prima dată despre participarea la Dancing on Ice: „Eu am înnebunit, nu m-am așteptat”

Oase (35 ani) este unul dintre cei nouă concurenți care vor participa în cel mai proaspăt show tv, Dancing on ice – Vis în doi. Antrenamentele i-au dat bătăi de cap fostului dansator de breakdance.

Invitat la podcastul produs și găzduit în exclusivitate de canalul de Youtube Happyfish „Stai să zic eu', cu Dragoș Mușat (Tetelu) și Cosmin Natanticu, Ionuț Dongo, pe numele său real, a vorbit pentru prima dată de concursul „Dancing on Ice', marca Antena 1, unde va patina alături de alte vedete și profesioniști. Emisiunea a început sâmbătă, 5 martie, de la ora 20.00.

„Nu ai cum să nu faci efort acolo, te rupe. Eu în primele săptămâni, stăteam doar în picioare. E foarte greu proiectul, eu nu m-am așteptat. Mă dau cu placa, cu snowboardul, m-am întrebat cât de greu o să fie. Oricine mă întreabă îi zic ‘du-te tu zece minute și vezi cum e. Eu am înnebunit', a comentat Oase la podcast.

Fostul dansator de breakdance este coprezentator în show-ul Asia Express, încă din sezonul trei. Cu un sezon în urmă, Oase câștiga marele premiu în valoare de 30.000 de euro alături de CRBL.

„Pentru mine era ceva nou, că nu-s prezentator. M-am lovit la început de asta, când am primit un text lung și am zis că nu am cum să-l memorez pe tot. Am avut noroc cu echipa pentru că m-a ajutat și a avut încredere în mine. Până la urmă am văzut că se poate. E foarte tare experiența', și-a amintit Oase.

Ce trebuie să știi despre emisiunea Dancing on Ice

Ștefan Bănică și Irina Fodor prezintă Dancing on Ice – Vis în doi. Nouă vedete au acceptat provocarea și vor patina în direct în fiecare sâmbătă seara cu partenerii lor profesioniști, încercând să impresioneze atât juriul, cât și telespectatorii.

Potrivit celor de la Antena 1, vedetele care vor dansa pe gheață sunt Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Cătălin Cazacu. Difuzat în direct, show-ul va fi jurizat de patru profesioniști în domeniul dansului și al patinajului: Mihai și Elwira Petre, Simona Pungă și Cornel Gheorghe.

